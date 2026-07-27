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Colo Colo

El “hijo” de Vozinha goza con la llegada del arquero a Colo Colo: “El mejor país de Chile”

Adrian Nosa, basquetbolista británico de gran parecido con el estelar fichaje de los albos, comentó este movimiento de mercado en sus redes.

Por Patricio Echagüe

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Adrian Nosa está feliz con la llegada de su "padre" a Colo Colo.
© theprincenosaAdrian Nosa está feliz con la llegada de su "padre" a Colo Colo.

Todo el mundo está reaccionando al fichaje de Vozinha en Colo Colo. Una de las grandes sensaciones del último Mundial 2026 será el flamante arquero del Cacique, algo que está generando bastante impacto en la redes sociales.

Más allá de los miles de seguidores que ha ido ganando el Popular en estos últimos días, son varios los generadores de contenido que están haciendo eco de este movimiento de mercado de los albos.

Uno de ellos es Adrian Nosa, basquetbolista británico de bastante parecido con el meta de Cabo Verde y que varios en redes lo han tildado de su “hijo”. Por lo mismo, el generador de contenido está gozando con este salto de su “padre”.

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Llegada de Vozinha a Colo Colo genera la reacción de su “hijo”

Luego de conocerse el arribo del meta al Cacique, Nosa subió un video armando sus maletas para avisar, a modo de broma, que se venía a Chile para seguir los paseos de su “padre”. Esto, como era de esperar, generó una ola de comentarios desde nuestro país.

Y es que muchos usuarios chilenos le aseguraron que “llegará al mejor país de Chile” o que “somos el mejor país de Chile”, algo que dejó a Nosa con varias dudas que luego fueron respondidas.

Cabe destacar que se espera que Vozinha llegue a Chile para firmar con Colo Colo cerca de las 04:30 horas de la madrugada de este martes 28 de agosto. El meta arribará desde Portugal, donde gozó de unos merecidos días de descanso tras jugar el Mundial 2026 con Cabo Verde.

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En síntesis

  • Vozinha llegará a Chile este martes 28 de julio para firmar con Colo Colo.
  • El basquetbolista británico Adrian Nosa reaccionó en redes al fichaje del meta caboverdiano.
  • Vozinha arribará desde Portugal tras disputar el Mundial 2026 con Cabo Verde.
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