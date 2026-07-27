El ex arquero de Universidad de Chile se refirió a la contratación del meta de Cabo Verde por parte del cuadro albo.

Un golpe al mercado de fichajes dio Colo Colo, porque el pasado viernes anunció la contratación del arquero Vozinha, quien viene de ser elegido el mejor portero del Mundial 2026.

El portero de Cabo Verde se hizo de fama a nivel planetaria por sus atajadas en la Copa del Mundo, lo que llamó la atención de Aníbal Mosa, quien lo contrató para el líder de la Liga de Primera.

La llegada del africano al cuadro albo genera dudas, principalmente por su edad, debido a que tiene 40 años y viene a pelear el puesto con el juvenil Gabriel Maureira, quien se ganó la titularidad en Colo Colo.

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Johnny Herrera alaba el fichaje de Vozinha en Colo Colo

El fichaje de Vozinha en Colo Colo sigue generando comentarios de los especialista, y uno de ellos es Johnny Herrera, quien alaba la llegada del africano a Chile.

“Para mí es un acierto total. El único lugar donde Colo Colo ha flaqueado en lo que va el año es por su arquero. Tiene potencial, biotipo, atajador, pero le falta un poco para ser el arquero de Colo Colo”, dijo el ex meta de Universidad de Chile en TNT Sports.

Vozinha trae sus atajadas a Chile. (Photo by Justin Setterfield/Getty Images)

Luego, Herrera habló de la ventaja que tiene el Cacique en la tabla de posiciones: “están a 12 puntos, perfecto, pero se vienen los clásicos, partidos importantes“.

Vozinha llegará este martes a Chile para realizarse los exámenes médicos de rigor y luego firmará su contrato con Colo Colo para el cierre de la temporada 2026.

En síntesis

Colo Colo contrató al arquero Vozinha , elegido el mejor del Mundial 2026.

contrató al arquero , elegido el mejor del Mundial 2026. El portero de 40 años disputará la titularidad con el juvenil Gabriel Maureira .

. Vozinha llegará este martes a Chile para firmar contrato con el club.

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La tabla de posiciones de la Liga de Primera