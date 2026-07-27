El ex arquero de los albos entrega una idea de cara a la llegada del meta de Cabo Verde para el segundo semestre.

El arrollador líder de la Liga de Primera es Colo Colo, que partió con tranco fuerte en la segunda rueda y le ganó a Deportes Limache por 3-1 en el estadio Monumental.

Los albos están muy tranquilos en la primera posición de la tabla, de hecho, tras la fecha 16 sacaron más ventajas y ahora tienen 12 puntos sobre sus más cercanos perseguidores: Universidad Católica y Universidad de Chile.

Colo Colo, además, hizo mucha noticia por su nuevo fichaje, porque el viernes confirmó la contratación del arquero Vozinha, figura con Cabo Verde en el Mundial 2026, que se suma esta semana a la institución.

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Rambo Ramírez y una idea para que juegue Vozinha en Colo Colo

La llegada del mejor arquero de la Copa del Mundo al Cacique genera dudas, debido a que ya tiene 40 años y porque viene a pelear el puesto con Gabriel Maureira, juvenil que viene siendo el titular en los albos.

El arribo de Vozinha genera comentarios, sobre todo por la situación de que puede “tapar” la proyección de su meta de 19 años. Para que se solucione este problema, un ex albo tiene una gran idea.

Vozinha fue la figura en el Mundial. (Photo by Robert Cianflone/Getty Images)

El ex portero de Colo Colo Marcelo Ramírez presentó una solución, para que tanto Vozinha como Maureira tengan acción de cara al cierre de la temporada 2026.

“La solución es lo que viví con Morón y Claudio Arbiza: que Vozinha y Maureira roten cada dos partidos. Te obliga a estar atento y no se rompe el ciclo del que ya está en el club”, dijo el Rambo a El Mercurio.

Vozinha arriba este martes a Chile y empezará su camino con la camiseta de Colo Colo a sus 40 años.

En síntesis

Colo Colo lidera por 12 puntos tras vencer 3-1 a Deportes Limache.

tras vencer 3-1 a Deportes Limache. Vozinha ficha por Colo Colo a los 40 años tras el Mundial 2026.

a los 40 años tras el Mundial 2026. Marcelo Ramírez propone rotar cada dos partidos a Vozinha y Gabriel Maureira.

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La tabla de posiciones de la Liga de Primera