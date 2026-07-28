Fue seleccionado nacional, jugó en Europa y ahora sorprende con drástica decisión: “Con el dolor de mi alma”

Nicolás Peñailillo informó a través de sus redes sociales que puso fin a su carrera como futbolista. “Me voy tranquilo”, aseguró el ex Limache.

El fútbol chileno sufre la inesperada partida de uno de sus jugadores más regulares de los últimos años. Esto tiene relación con el sorpresivo retiro de Nicolás Peñailillo.

El defensa por el sector izquierdo destacó en su último paso por Deportes Limache. Sin embargo, en este 2026 no pudo sumar minutos en cancha. Por lo mismo, el defensa de 35 años decidió colgar los botines de forma definitiva.

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“Hoy cierro el capítulo más importante de mi vida. Escribo estas palabras con un nudo en la garganta y con un dolor en el pecho que no se imaginan!”, indicó en sus redes sociales el formado en Everton.

“Después de tantos años, y con el dolor de mi alma llegó el momento de despedirme del fútbol profesional. Me voy con la tranquilidad de haber entregado todo en cada entrenamiento y en cada partido”, recalcó quien fuese seleccionado nacional.

Nicolás Peñailillo que jugó en Iquique entre otros, anunció su retiro a los 35 años.

La emotiva despedida de Nico Peñailillo

En su extensa carta, Nicolás Peñailillo agradeció a los clubes que lo recibieron a lo largo de su carrera. También hizo hincapié en el apoyo incondicional que recibió de su madre, esposa e hijas.

“Me voy orgulloso del camino recorrido y agradecido de cada persona que estuvo presente. El fútbol termina para mí como profesión, pero nunca dejará de ser parte de quien soy”, agregó. Por lo que dejó la puerta abierta el seguir ligado al fútbol.

“Hoy comienza un nuevo desafío, con la misma pasión, las mismas ganas de crecer y la misma entrega que siempre me ha caracterizado por salir adelante. Gracias, amado fútbol. Te extrañaré cada día, Hasta siempre”, sentenció el lateral que además jugó en el Zenit de Rusia y destacó en la liga de Argentina.