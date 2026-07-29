El Orenburg FC endureció al máximo su postura ante la rebeldía del extremo antofagastino, quien está en el radar de los albos. Pero el Cacique podría correr serio peligro en caso de que active esa contratación.

Mientras Colo Colo espera por el dilatado arribo de Vozinha, todavía se habla en Pedrero sobre el fichaje de Jordhy Thompson. El extremo antofagastino apareció este miércoles 29 de julio de visita en el estadio Monumental, pero todavía no hay señales de que su llegada se concrete.

Pero sí se supo desde Rusia que el Cacique podría exponerse a una difícil pelea legal en caso de confirmar el retorno de Thompson a Pedrero. El Orenburg FC de la Premier League de aquel país sigue como dueño del pase del jugador surgido en la cantera alba.

Y había autorizado la extensión de la estadía del jugador en Chile por un tema de documentación. Pero eso ya quedó atrás hace varios días. Por esa misma razón, desde el citado club reconocieron abiertamente que Thompson está en rebeldía con la institución.

Jordhy Thompson en el Orenburg FC de Rusia. (Getty).

En ese contexto, el Orenburg FC endureció la postura respecto a la situación del extremo que el 10 de agosto cumplirá 22 años. “Inicialmente Thompson se tomó un tiempo libre por motivos personales y viajó a Chile para tramitar la documentación”, afirmó el club desde su equipo de comunicaciones al medio MatchTV.

“Pero nunca regresó. Presumiblemente bajo la influencia de terceros y agentes. Estamos en contacto con él y esperamos que regrese pronto”, declaró oficialmente el Orenburg FC mientras el jugador figura en el radar albo en el mercado invernal.

ver también ¿Valdés o Thompson a Colo Colo? Rambo Ramírez señala el refuerzo que calza mejor

El riesgo que podría correr Colo Colo si cierra el fichaje de Jordhy Thompson

Pero el club al que se debe Jordhy Thompson dejó una advertencia más fuerte que incluso le llega directo a Colo Colo si es que define concretar el fichaje. “El club ha impuesto al jugador las sanciones más severas posibles en este momento”, apuntó también el Orenburg FC.

“Si no regresa en un futuro próximo, nos reservamos el derecho de apelar ante la FIFA para proteger nuestros intereses”, sentenció el cuadro ruso, que afina detalles para salir pronto a la cancha por el certamen liguero: el 2 de agosto, jugarán ante el Zenit de San Petersburgo.

Jordhy Thompson jugó 32 partidos por Colo Colo: anotó seis goles y regaló dos asistencias. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

Así las cosas, todo indica que al Cacique no le conviene para nada activar alguna movida para sumar a Thompson en esta ventana de traspasos. A menos que decida pagar por su pase al Orenburg FC, que ya afiló los dientes al máximo para ir hasta las últimas consecuencias.

Así va Colo Colo en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

Colo Colo es líder exclusivo de la tabla en la Liga de Primera 2026 con 12 puntos de ventaja sobre Universidad Católica y Universidad de Chile.