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Colo Colo

Formador de Jordhy Thompson en Colo Colo: “No tengo tanta fe en que haya cambiado”

Gualberto Jara conoció de cerca el crecimiento de Jordhy Thompson en la Casa Alba y sostiene que su rebeldía lo deja con dudas.

Por Felipe Escobillana

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Thompson puede volver a jugar en Colo Colo
© JAVIER SALVO/PHOTOSPORTThompson puede volver a jugar en Colo Colo

Jordhy Thompson sigue siendo una opción latente para Colo Colo en este mercado de pases. De hecho, el jugador ayer estuvo en el estadio Monumental, en una señal de que acerca sus posiciones con el club.

Quien lo conoce de cerca es Gualberto Jara, entrenador que trabajó durante mucho tiempo en la formación de jugadores en los pastos de Macul. Y en charla con Redgol, señala que duda de su llegada.

“¿Si creo que ha cambiado? No le tengo tanta fe que digamos, me tiene con la duda”, manifiesta de entrada al ser consultado por su posible regreso al elenco que lo formó.

“Pero ojalá llegue cambiado y pueda centrarse en consolidarse en el primer equipo, para ver si después tiene otra opción de salir al extranjero, por su bien“, expresa el estratega.

Jordhy Thompson puede volver a Colo Colo

Jordhy Thompson puede volver a Colo Colo

“Para Thompson no es lo ideal estar en rebeldía”

De hecho sostiene que los conflictos que vive con el Orenburg de Rusia, donde no se presentó a la pretemporada, revelan que está en un error y que debe enfocarse mejor en sus decisiones.

No es la forma ideal de salir de un club, estar en rebeldía. Incluso le dieron una sanción. De esa forma, presionando, no es lo idea”, dice Jara. “Eso queda grabado y le puede perjudicar, es muy joven en este caso”, añade.

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De todas maneras piensa que “a pesar de todos los líos que ya tuvo a esta edad, si se llega a dar tiene que ver dos temas importantes: que no tenga problemas para salir de allá y centrarse en trabajar y jugar de vuelta”.

El libro de pases en Chile cierra en dos semanas más, por lo que tiene aún tiene plazo de poder negociar su salida desde el cuadro ruso.

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