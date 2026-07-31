Las mañanas heladas y las lluvias no han frenado a quienes mantienen sus rutinas deportivas durante el invierno. Cada vez más personas optan por entrenar durante todo el año, incluso en las primeras horas del día, antes de ir al trabajo o la universidad.

El crecimiento de disciplinas de alta intensidad como el CrossFit, la calistenia y Hyrox también ha contribuido a este cambio de hábito. Los espacios deportivos y boxes de entrenamiento mantienen una alta asistencia pese a las bajas temperaturas.

El frío no detiene el entrenamiento

Este escenario ha aumentado el interés por prendas diseñadas específicamente para enfrentar el frío sin limitar el rendimiento. Entre ellas, las primeras capas se han transformado en una de las alternativas más utilizadas para quienes realizan actividad física al aire libre.

“Existe cada vez más conciencia sobre los beneficios del ejercicio y hay una generación de deportistas que se está atreviendo con nuevas disciplinas, que no ven a la actividad física como algo estacional. El invierno dejó de ser una pausa y pasó a ser una oportunidad para seguir desarrollando hábitos saludables”, explicó Denisse Sequera, líder de Comercialización de Decathlon Chile.

Según la ejecutiva, durante esta temporada existe un mayor interés por prendas que combinen aislamiento térmico, transpiración y libertad de movimiento, tres factores relevantes para entrenar cómodamente en condiciones de frío.

Las primeras capas ayudan a conservar el calor corporal y, al mismo tiempo, facilitan la evacuación de la humedad producida durante el ejercicio. De esta manera, se busca evitar la sensación de frío provocada por la ropa mojada.

A esto se suman accesorios como gorros y guantes técnicos, especialmente útiles para proteger las zonas más expuestas durante entrenamientos al aire libre y en horarios de bajas temperaturas.

Así, la recomendación de los especialistas apunta a priorizar prendas técnicas que permitan regular la temperatura, favorezcan la transpiración y mantengan la movilidad para continuar con la actividad física de manera cómoda y segura durante el invierno.

En resumen…