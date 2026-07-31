Chile irrumpe entre las potencias de la gimnasia continental con 50 medallas en el Panamericano de Clubes

La Academia de Gimnasia Yoel Gutiérrez, representando al Club Esperanzas Olímpicas, obtuvo 25 medallas de oro, 11 de plata y 14 de bronce en la Copa Panamericana de Clubes USAG Panamá 2026. El desempeño confirmó el crecimiento de un proyecto que apuesta por la formación técnica desde la base y que ya comienza a proyectarse a nivel internacional.

No fue solo una cosecha de medallas. Fue la confirmación de que un proyecto formativo desarrollado en Chile puede competir de igual a igual frente a algunos de los programas más exigentes del continente.

La Academia de Gimnasia Yoel Gutiérrez, representando al Club Esperanzas Olímpicas, cerró una destacada participación en la Copa Panamericana de Clubes USAG Panamá 2026, donde 34 gimnastas chilenas obtuvieron 50 medallas individuales —25 de oro, 11 de plata y 14 de bronce— además de dos terceros lugares por equipos en los niveles USAG 2 y USAG 3.

El campeonato reunió a cerca de 1.750 deportistas de 111 clubes provenientes de 22 países, transformándose en uno de los encuentros formativos más importantes de la gimnasia artística en América. En ese escenario, la delegación chilena no solo logró subir al podio, sino que también demostró consistencia técnica y capacidad competitiva frente a academias cuyos programas contemplan hasta seis jornadas de entrenamiento por semana.

Para Yoel Gutiérrez, director técnico de la academia y exentrenador olímpico, los resultados son la consecuencia de un proceso mucho más profundo que las medallas obtenidas.

“Las medallas son una consecuencia. Lo más importante es que 34 gimnastas llegaron a Panamá con una misma base técnica, compitieron con carácter y demostraron que desde Chile podemos responder en escenarios internacionales”, señala.

Uno de los aspectos que más valoró el cuerpo técnico fue la obtención de dos podios por equipos. A diferencia de las pruebas individuales, estas clasificaciones reflejan el rendimiento colectivo y la regularidad del grupo durante toda la competencia.

“Un resultado por equipos demuestra que existe un trabajo consistente en todos los niveles. No depende de una sola deportista, sino del aporte de cada integrante del equipo”, explica Gutiérrez.

Más que una competencia

Más allá de los resultados deportivos, el torneo representó una experiencia de aprendizaje para las gimnastas. Competir fuera del país implicó enfrentar nuevos escenarios, adaptarse a protocolos internacionales y medir su nivel frente a deportistas que entrenan bajo condiciones muy distintas.

La mayoría de las integrantes de la academia practica entre una y tres veces por semana, una realidad que contrasta con los programas intensivos de varios clubes internacionales. Pese a ello, la preparación técnica permitió reducir esa diferencia y transformarla en una oportunidad para demostrar el nivel alcanzado por el proyecto chileno.

“Panamá les enseñó que la presión no se evita: se enfrenta. Cada gimnasta aprendió a confiar en su preparación, sostenerse en el equipo y representar a Chile con responsabilidad”, destaca el entrenador.

Una metodología que busca crecer

La trayectoria de Yoel Gutiérrez respalda ese trabajo. Formado en el sistema deportivo cubano, fue campeón nacional e integrante de la selección de su país antes de radicarse en Chile en 1997. Más tarde lideró la preparación del gimnasta Tomás González rumbo a los Juegos Olímpicos de Londres 2012, proceso por el que fue distinguido en dos oportunidades como Mejor Entrenador de Chile.

Hoy esa experiencia se traduce en una metodología que privilegia la correcta ejecución técnica desde los primeros niveles, priorizando la formación antes que los resultados inmediatos.

El desempeño alcanzado en Panamá también abre nuevos desafíos. La academia busca consolidar su presencia en competencias internacionales y, al mismo tiempo, compartir su experiencia mediante clínicas, asesorías y programas de formación para entrenadores, con el objetivo de contribuir al desarrollo de la gimnasia artística en Chile y la región.