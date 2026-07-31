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Fútbol Infantil

Fiesta de fútbol infantil en la Liga Promoción: más de 70 partidos el fin de semana

Niños y niñas que empiezan a mostrar su talento en el fútbol estarán presentes en cinco sedes: jugarán más de dos mil deportistas.

Por Felipe Escobillana

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El fútbol infantil tendrá mucha actividad este fin de semana
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La fiesta del fútbol infantil se vive en la Liga Promoción, donde se jugará una nueva fecha del torneo de escuelas de fútbol más importante del país.

El torneo que organiza la productora Haciendo Amigos y que reúne a 60 escuelas, academias y selecciones comunales de fútbol tendrá este lluvioso fin de semana una gran variedad de encuentros.

En total, son más de dos mil niños y niñas que disfrutarán de una nueva jornada de entretenidos partidos, lo que demuestra la importancia del fútbol infantil en Chile.

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Copa de Oro y Copa de Plata en disputa

La emoción está garantizada, pues se jugará la segunda fecha de las copas de Oro y Plata del torneo Apertura, buscando a los finalistas de las diferentes categorías.

En total serán 70 partidos entre sábado y domingo los que se jugarán, un hecho importante pues a esa edad los niños deben desarrollar su talento compitiendo en los partidos.

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Se jugarán estos matchs en los Complejos Mundo Sport, Arena Sport Madrid, estadio Mayor Peñalolén, estadio Lautaro de Buin y en el estadio Juan Carlos Orellana de Pudahuel.

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