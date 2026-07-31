Los azules reciben al conjunto Acerero por la fecha 17 del Campeonato Nacional.

Universidad de Chile junto a su mainsponsor Jugabet, cerrará la Fecha 17 de la Liga de Primera ante Huachipato este domingo en el Estadio Nacional, con la obligación de sumar para mantenerse en la pelea por el título.

Los azules llegan tras vencer 2-1 a Audax Italiano y suman 27 puntos, compartiendo el segundo lugar con Universidad Católica, a 15 unidades de Colo Colo, líder del campeonato. Huachipato viene de igualar 3-3 con Cobresal con 24 puntos, que buscará el triunfo para acercarse a puestos internacionales.

En Jugabet el triunfo de la U está pagando 1.70. Es decir, si juegas 10 mil pesos, cobras 17.000. El empate tiene un factor de 4.14 y la victoria de Huachipato 5.38.

U. de Chile busca seguir ganando en el retorno a la Liga de Primera – Photosport

U. de Chile vs. Huachipato: Horario y dónde ver

Universidad de Chile vs. Huachipato juegan este domingo 2 de agosto, desde las 17:30 hrs. en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, por la fecha 17 de la Liga de Primera.

El partido entre Azules y Acereros, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX , para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

ver también Programación Fecha 17 Liga de Primera 2026: Agenda de partidos, horarios y dónde ver el fútbol chileno

Estos son en los canales según tu cableoperador:

TNT Sports Premium

VTR: 165 (SD) – 855 (HD)

DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)

ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)

CLARO: 190 (SD) 490 (HD)

GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)

MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)

ZAPPING: 99 (HD)

Tabla de posiciones Liga de Primera 2026