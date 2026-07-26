Tabla: la U gana con mucha sufrimiento y se mete de lleno en la lucha por el Chile 2

El cuadro azul venció a Audax Italiano en La Florida e iguala a Universidad Católica en la tabla de posiciones.

Con el pie derecho empezó la segunda rueda de la Liga de Primera para Universidad de Chile, porque sumó una trabajada victoria ante Audax Italiano en La Florida.

Los azules jugaron un opaco partido ante los verdes, sin embargo, les alcanzó para ganar por 2-1 y así seguir peleando en la parte alta de la tabla de posiciones.

El equipo de Fernando Gago se impuso gracias a los goles de Agustín Arce (22′) y Eduardo Vargas (77′). El empate parcial de la tienda de colonia lo había hecho el argentino Federico Mateos (57′).

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La U iguala a la UC en la tabla de posiciones

La victoria es clave para Universidad de Chile, puesto que iguala a Universidad Católica en la lucha por el Chile 2, considerando que Colo Colo está escapado en la cima de la tabla de posiciones.

Ahora azules y cruzados comparten el segundo lugar del acumulado con 27 puntos, muy lejos de los 39 que tiene el sólido líder de la Liga de Primera.

Eduardo Vargas fue la figura de la U. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Audax Italiano, en tanto, sigue sufriendo con el Fantasma de la B y se encuentra en el casillero 13° con apenas 16 unidades, apenas dos más que Cobresal, equipo que se está yendo al descenso.

En la próxima fecha Universidad de Chile recibe a sus “primos-hermanos” de Huachipato, mientras que Audax visitará a Universidad de Concepción.

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La tabla de posiciones de la Liga de Primera