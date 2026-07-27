El entrenador argentino logró una notable marca que viene a demostrar su compromiso de promover jugador canteranos al primer equipo.

Colo Colo inició con el pie derecho esta segunda rueda de la Liga de Primera 2026. Además de vencer por 3-1 a Limache, los albos aprovecharon el tropiezo de Universidad Católica en esta jornada, sacando una ventaja de 12 puntos en la cima tras 16 fechas jugadas.

Además, Fernando Ortiz logró este importante triunfo sobre los tomateros con la importante ayuda de la cantera alba. Sin ir más lejos, cuando las papas quemaban apostó por Alonso Olguín en defensa y Felipe Raipán en delantera, este último, autor del tercer tanto del Cacique.

Justamente estas apuestas por darle minutos estos juveniles hicieron que el Tano se metiera en la historia del Popular, ya que con el debut profesional de Olguín bajó su dirección técnica se transformó en el DT que más canteranos ha usado en el plantel profesional.

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Ortiz se mete en la historia de Colo Colo

De acuerdo a datos entregados por el periodista Luis Reyes, el Tano Ortiz ha hecho debutar a diez jugadores en sus primeros 36 partidos como entrenador del Cacique. Sacando cuentas, cada 3,6 partidos debuta un canterano albo con el argentino.

Alonso Olguín debuto profesionalmente en el Cacique de la mano de Fernando Ortiz. | Foto: Photosport.

En este ítem superó el registro de Omar Labruna y de Claudio Borghi, quienes han sido los entrenadores que más jóvenes han utilizado en el Popular. Labruna en sus primeros 36 duelos hizo debutar a nueve canteranos, mientras que el Bichi hizo jugar a 23 en 138 duelos (promedio de un debut cada seis partidos).

Los canteranos que han debutar con Fernando Ortiz

Víctor Campos: vs Deportes Limache en Liga de Primera – octubre de 2025

Benjamín Pérez: vs Ñublense en Liga de Primera – noviembre de 2026

Yastin Cuevas: vs Deportes Limache en Liga de Primera – enero de 2026

Vicente Martínez: vs Coquimbo Unido en Copa de la Liga – marzo de 2026

Rodrigo Catalán: vs Deportes Concepción en Liga de Primera – abril de 2026

Gabriel Maureira: vs Palestino en Liga de Primera – abril de 2026

Felipe Raipán: vs Deportes Recoleta en Copa Chile – junio de 2026

Pierre Allende: vs O’Higgins en Copa Chile – julio de 2026

Bruno Torres: vs Deportes Recoleta en Copa Chile – julio de 2026

Alonso Olguín: vs Deportes Limache en Liga de Primera – julio de 2026

Felipe Raipán volvió a anotar un gol clave para que el Cacique sume de a tres. | Foto: Photosport.

El próximo partido de Colo Colo

Los albos regresarán al ruedo este sábado 1 de agosto a las 15:00 horas ante Everton en el Estadio Sausalito. Este compromiso será válido por la fecha 16 de la Liga de Primera 2026.

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En síntesis