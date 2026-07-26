Johnny Herrera llena de elogios al “mejor refuerzo” de Colo Colo: “Está en todas”

El samurái azul recalcó que la labor de Alvaro Madrid es fundamental en el esquema de Fernando Ortiz, que hoy es puntero absoluto.

Colo Colo superó a Deportes Limache en el inicio de la fecha 16° de la Liga de Primera y estira la ventaja como puntero. El Cacique llega a 39 unidades y ahora la distancia son 12 puntos sobre Universidad Católica y la U.

Rendimiento en el que destacan nombres como Arturo Vidal, Víctor Felipe Méndez, Joaquín Sosa, Leandro Hernández y hasta el juvenil Felipe Raipán que aporta con sus goles a sus 16 años.

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Pero hay otro jugador que está lejos de las luces y que aún así rinde en cada partido de la mejor manera. Así lo recalcó Johnny Herrera en el programa Todos Somos Técnicos de este domingo.

“El equilibrio que tiene el equipo, es mérito del entrenador, a diferencia de la u que se le escapaban partidos de repente”, comenzó diciendo el samurái azul en la señal deportiva.

Johnny Herrera destaca la labor de Alvaro Madrid

Pero luego apuntó sobre la figura de Alvaro Madrid que llegó al Cacique a principio de año y con el objetivo de asumir el lugar que dejó Esteban Pavez.

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Sin embargo, con buen rendimiento ha logrado afianzarse con el “8” en la espalda. “El equilibrio que le da Madrid debe ser el mejor refuerzo de los últimos cinco años en Colo Colo”, expresó fuerte y claro Herrera.

“Está en todas las jugadas. Juega como lo hacia Arturo Vidal antes”, complementó al repasar el compacto del partido del viernes y que justamente inició con el tanto del volante ex Everton.