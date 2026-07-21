El histórico portero de la U asegura que no hay tiempo para probar, que en el segundo semestre hay que demostrar, pero que no se hace mucho por el club.

Universidad de Chile regresa a la competencia en la Liga de Primera 2026 en medio de incertidumbre, tras una irregular primera parte del torneo donde los focos están en el técnico Fernando Gago.

Por lo mismo, en la previa del duelo ante Audax Italiano de la jornada del domingo, que marca el regreso al torneo de parte de los azules, que Johnny Herrera sacó la voz para marcar el camino y apuntar al entrenador argentino.

“Yo creo que no tiene más margen el profesor Gago, sabía dónde venía y el equipo que iba a tomar, sabía lo que venía jugando y lo que había hecho el año pasado que lo hizo bien y la gente lo contrata para que tire al equipo para arriba”, explicó Herrera en TNT Sports.

Fernando Gago tendrá dura tarea con la U. Foto: Andrés Pina/Photosport

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Johnny Herrera apunta al lío dirigencial que golpea al plantel de la U

Johnny Herrera mostró su molestia por el actual momento de Universidad de Chile, donde asegura que con Fernando Gago lamentablemente no se ha visto una mejoría.

“Hasta ahora no se ha visto nada tristemente, pero estoy de acuerdo que la U hoy es una bolsa de gatos en todo ámbito, directivo, el equipo, institucionalmente hablando, no se sabe qué va a pasar, se habla que le pueden congelar los activos, querían refuerzos y tuvieron un mes y medio para reforzar y no llegó prácticamente nadie”, detalló.

Por lo mismo, enfatiza su crítica para la U: “Se habló de tres nombres pero en un mes y medio para gestionar no se hizo nada y el torneo parte el fin de semana. Si llegan ahora tienen que ponerse a punto, no hay tiempo”.

En ese sentido, asegura que los azules deben recuperar a los referentes para poder jugar con los más jóvenes, porque necesitan experiencia par salir de este momento.

“Los jóvenes que ganan partidos y los grandes ganan campeonatos. Yo cuando reemplace Sergio Vargas entraba atajaba y perdíamos igual, cuando entraba él y levantaba la voz y ganábamos 2-1. La gente grande como Charles Aránguiz, Matías Zaldivia y Eduardo Vargas se extrañan demasiado”, finalizó.