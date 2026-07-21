La U por fin recibe buenas noticias en su intertemporada, por lo que se abre la opción para contar con sus mejores hombres ante Audax.

Universidad de Chile ve un rayo del sol entre la tormenta sobre Santiago, porque el último entrenamiento marcó el definitivo regreso de dos de sus importantes figuras en la previa al duelo con Audax Italiano por la Liga de Primera 2026.

Los dirigidos por el técnico Fernando Gago siguen practicando bajo la lluvia en el Centro Deportivo Azul, pero esta vez con una noticia que alegró el corazón del técnico Fernando Gago.

Todo, porque ya recibieron la luz verde para completar los entrenamientos, por lo mismo para ser alternativa en la U, dos de sus más importantes figuras: Charles Aránguiz y Matías Zaldivia.

Charles Aránguiz haciendo fútbol en la U. Foto: captura video U de Chile.

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La U recupera a sus dos mejores jugadores

Fue el medio Emisora Bullanguera quienes entregaron detalles del último entrenamiento de Universidad de Chile, donde los dos referentes recibieron la luz verde para culminar las prácticas en el CDA.

Según el citado medio azul, “tanto Charles Aránguiz como Matías Zaldivia lograron completar la práctica junto a sus compañeros, lo que ilusiona a los hinchas para el retorno definitivo”.

“Los jugadores recibieron la autorización de parte del cuerpo médico y técnico, por lo que están listo para poder ser alternativa, en una importante noticia pensando en los desafíos que vienen en la U”, explicaron.

Ambos ya venían haciendo algunos trabajos con sus compañeros, pero esta semana aceleraron para poder estar presentes, como se puede, también, observar en un video que compartió el club en sus plataformas digitales.

A ellos se debe agregar que también está en condiciones Eduardo Vargas, quien se había lesionado en las últimas fechas, por lo que la U se potencia en el ataque, más el refuerzo Gonzalo Reyna.

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Mira el video de los regresos en la U: