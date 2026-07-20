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Universidad de Chile

El video que ilusiona a los hinchas de U de Chile con el esperado regreso en la Liga de Primera

Jugadores como Charles Aránguiz, Matías Zaldivia, hasta Toselli aparecen trabajando con sus compañeros en la intertemporada de la U.

Por Cristián Fajardo C.

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La U prepara su regreso al torneo.
© U de ChileLa U prepara su regreso al torneo.

Universidad de Chile se prepara para jugar en la segunda rueda de la Liga de Primera 2026, donde este domingo deben visitar al Audax Italiano en el estadio Bicentenario de La Florida.

Sin mayor movimientos en refuerzos, donde el único que entrena en la intertemporada es el argentino Gonzalo Reyna, el técnico Fernando Gago debe mover piezas.

Pero hay una imagen que motiva a los hinchas azules, porque la U publicó un video donde, al menos, se ve haciendo trabajo con balón a Charles Aránguiz y Matías Zaldivia.

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Charles Aránguiz y Zaldivia encaminan los regresos en la U

Universidad de Chile la ha pasado mal con el tema de los refuerzos, pero, al menos en sus plataformas digitales, se encargan de ilusionar a los hinchas con tremendos regresos.

Esto, porque en un video publicado en las redes sociales de la U, se ve a varios de los referentes que se recuperan de lesiones haciendo trabajo con balón, lo que abre las chances de los retornos.

Con nombres como el de Charles Aránguiz y Matías Zaldivia, dos que los fanáticos azules esperan con ansias dentro del once titular, hay opciones de un pronto regreso.

Lo mismo con jugadores como Cristopher Toselli, Eduardo Vargas y hasta Marcelo Díaz se dejan ver en las imágenes, de manera de pelear a la nube negra de las lesiones en el CDA.

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