El joven volante que cuenta con la confianza de Gago para ser titular en los azules, presenta importantes complicaciones físicas.

Un problema sin solución es el que afecta a Universidad de Chile en la presente temporada, donde las lesiones no dejan tranquilo a la plantilla del técnico Fernando Gago.

Durante la intertemporada se supo detalles de la situación física de Marcelo Díaz, Charles Aránguiz, además del juvenil Jhon Cortés, pero ahora sumaron un nuevo nombre al listado de heridos.

Todo porque Elías Rojas, quien justo terminó con problemas en el último partido del semestre ante Santiago Wanderers, profundizó su situación, ahora con riesgo de ir al quirófano.

Elías Rojas terminó lesionado ante Santiago Wanderers. Foto: Manuel Lema/Photosport

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Elías Rojas se lesiona en la intertemporada de la U

Fue el medio Emisora Bullanguera quienes advirtieron la situación de Elías Rojas, quien terminó el semestre lesionado por una “una inflamación de su menisco”, en el duelo en Valparaíso.

Algo que no lo marginó de la intertemporada, donde el pasado viernes aumentó el nivel de la lesión lo que encendió alarmas en el Centro Deportivo Azul con Fernando Gago.

“El volante formado en los azules se rompió el menisco de la rodilla derecha, en una etapa decisiva en los entrenamientos para la segunda temporada”, lo que alerta.

En ese sentido, el mismo medio deja en claro que hay dos caminos, tal como pasó con Lucas Di Yorio la temporada pasada, que terminó en una cirugía de su rodilla.

“Para poder recuperarlo hay dos opciones, una es realizar un tratamiento kinésico o, lo más grave, es pasar por el quirófano lo que lo puede marginar por mas tiempo, en una decisión que debe tomar el cuerpo médico de la U“, finalizan.

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