El Príncipe vuelve a complicar por su estado físico, algo que ya lo tiene al margen de los entrenamientos con Gago en la U.

Las lesiones no quieren dejar al plantel de Universidad de Chile, por lo que en la intertemporada el tema no ha quedado al margen en el equipo del técnico Fernando Gago.

Uno de los últimos casos que complican al mundo azul tiene que ver con los referentes Marcelo Díaz y Charles Aránguiz, quienes entrenaron diferenciado en la jornada del jueves.

Así lo detalló el medio Emisora Bullanguera, quienes ahora profundizaron con información sobre la situación del Príncipe, con la última determinación que tomó la U.

Charles Aránguiz fue baja en los últimos partidos de U de Chile. Foto: Felipe Zanca/Photosport

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Charles Aránguiz tiene en alarma a la U

El citado medio entregó los últimos detalles de la situación de Universidad de Chile, donde especifican el tema de Charles Aránguiz, un jugador que se esperaba su regreso para la segunda rueda Liga de Primera 2026.

“Fue en plena intertemporada donde el volante tuvo que poner un freno a sus aspiraciones en la U por una complicación físicas”, lo que generó alarmas en el CDA, por lo que tomaron una decisión.

“Fue el miércoles, cuando la U tuvo jornada libre, que llevaron a Charles Aránguiz a realizar los exámenes de rigor”, de manera de ir despejando dudas de sus dolencias físicas.

La situación preocupa porque el volante estaba considerado para el regreso de la U a la Liga de Primera, cuando los azules visiten el domingo 26 de julio al Audax Italiano en La Florida.