La Copa del Mundo 2026 ha estado marcada por grandes récord que se han batido. Michael Olise no quiso ser menos y también dejó su huella, superando al mismísimo Pelé.

Francia tuvo una triste despedida de la cita en Norteamérica. De ser uno de los grandes favoritos, se van con dos derrotas: ante España en la semifinal y contra Inglaterra en el duelo por la medalla de bronce. No era lo que esperaban los galos hace un par de semanas.

El récord de Olise

Los dirigidos por Didier Deschamps vivieron una verdadera guerra de goles ante la selección de los Tres Leones. Los británicos lo ganaban por 4-0 en el primer tiempo, pero en la segunda parte los galos despertaron y alcanzaron a maquillar el marcador para cerrar la derrota por 6-4.

Más allá del negativo resultado, hubo dos récord muy importantes que batieron dos jugadores franceses: Kylian Mbappé y Michael Olise. El primero anotó dos goles, llegando a 22 tantos y convirtiéndose en el máximo artillero en toda la historia de la Copa del Mundo, superando los 21 de Lionel Messi.

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Olise no se queda atrás y rompió una marca un tanto más desconocida, pero vigente desde México 1970: ser el asistidor con más pases gol en un mismo torneo. Este registro le pertenecía al mismísimo Pelé, con 6 asistencias.

Michael Olise superó el récord del tricampeón del mundo al registrar 7 asistencias en Norteamérica 2026. Jamás en la historia un jugador había dado tantos pases gol en una misma competición. El futbolista de Bayern Múnich lo logró.

Olise demostró en el Mundial que es uno de los mejores del planeta. Imagen: Getty

Olise a los 24 años vivió su primera Copa del Mundo. Pese a que en lo colectivo no terminó como esperaban, en lo individual demostró por qué es uno de los mejores del planeta y objeto de deseo de Real Madrid. Volverá a intentar dar la vuelta en este torneo en 4 años más.