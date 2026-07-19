El presidente de Estados Unidos fue captado cuando llevaron el trofeo y lo tocó en la cara del mandamás de la FIFA, Infantino.

La final del Mundial 2026 suma su primera polémica en el duelo entre la selección de Argentina contra la selección de España, pero este ocurrió fuera de la cancha lo que llamó mucho más la atención.

Porque todos los futboleros saben que el trofeo de la Copa del Mundo no puede ser tocado por alguien que no tiene el honor de ser campeón, pero ahora hubo una excepción con Donald Trump.

Fue la propia imagen de televisión la que mostró como el presidente de Estados Unidos tocaba la copa, que le fue llevada a su propio palco para admirarla de cerca.

El momento que le pasan la Copa del Mundo a Trump.

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Donald Trump toca la copa en la final del Mundial 2026

Un gusto personal fue el que se dio Donald Trump ante la mirada de todo planeta que observa la final del Mundial 2026, que disputan la selección de Argentina contra la selección de España.

Esto, porque en un momento mostraron que se llevó la copa del mundo al palco donde está el presidente de Estados Unidos y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

Fue el preciso momento en que Trump se atrevió a toca el trofeo, por más que Infantino decía tímidamente que no se podía, lo que genera polémica entre todas las que ha tenido este torneo.

Mira el momento de Donald Trump en el Mundial: