El jugador del Atlético de Madrid terminó siendo uno de los más criticados en Argentina.

Pasan las horas y en Argentina sigue la profunda tristeza por la pérdida de la final de la Copa del Mundo 2026. Por esta razón, Giuliano Simeone quiso descargarse por lo sucedido.

La Albiceleste llegaba a la definición por el título luego de una gran remontada contra Inglaterra. Sin embargo, ante España no pudieron y fueron ampliamente superados. De hecho, los dirigidos por Lionel Scaloni no registraron ningún remate al marco de la portería rival.

La disculpa de Giuliano Simeone

Giuliano Simeone no tuvo una buena final. El jugador de Atlético de Madrid ingresó en el complemento, pero terminó perdiendo la marca en el gol de Ferrán Torres. Además, tuvo la opción de empatar minutos después, pero elevó su disparo sobre el travesaño.

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“No hay palabras para describir el dolor que siento en estos momentos… Solo perdón por no poder llevarles la Copa y agradecerles por cada aliento durante todo el Mundial, en la cancha y desde la distancia”, comenzó escribiendo Simeone en Instagram.

“Gracias a este grupo por haber dejado absolutamente todo en cada partido y el alma por los más de 46 millones de argentinos. Hoy es un momento triste, pero confío que con el tiempo recordaremos con orgullo todo lo que vivimos juntos en este torneo“, complementó el futbolista.

Simeone fue de los jugadores que se incorporaron a la selección argentina luego de la conquista de Qatar 2022. Pese a ello, no pudo ganarse un puesto de titular con Lionel Scaloni. A pesar del dolor de la derrota, le dedicó algunas palabras a los campeones.

“Felicitaciones a España por la Copa”, cerró Giuliano Simeone. Argentina mastica la rabia de la derrota, mientras en Madrid viven una verdadera fiesta al conseguir su segunda Copa del Mundo tras la conquistada en Sudáfrica 2010. Las dos caras de la moneda.