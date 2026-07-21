En Buenos Aires especulan con que la final estaba arreglada para que la ganara España y que sus jugadores lo sabían.

La final de la Copa del Mundo 2026 se sigue jugando fuera de la cancha. Es que en Argentina ha surgido una loca teoría de que todo estaba arreglado para que España diera la vuelta olímpica.

Durante toda la cita planetaria se especuló con una cierta ayuda de la FIFA a la Albiceleste, por algunos polémicos cobros contra Egipto y Suiza. Sin embargo, desde Buenos Aires respondieron acusando un supuesto complot en su contra.

Walter Safarian y la conspiración contra Argentina

Desde el programa “Somos Lovest” acusaron que tanto el plantel de Argentina, como los jugadores, fueron apretados sabiendo que no debían ganar ante España. Hay un grupo de hinchas de la Albiceleste que cree firmemente en esto, por lo que un reconocido periodista como Walter Safarian salió a dar su punto de vista.

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“Yo no creo en las teorías conspirativas. Charlé con algunos amigos, gente conocida, que me escribían o me llamaban para preguntarme realmente cosas insólitas, pero realmente insólitas. Algunos creen que Argentina perdió el partido con España a propósito. Realmente es de una cabeza enfermiza“, contó el ex conductor de Expediente Fútbol en sus redes sociales.

“¿Ustedes creen en serio que si la Argentina hubiese perdido el partido a propósito con España, lo hubiese llevado a los 90 minutos más de alargue? Que Enzo Fernández cuando se va expulsado, sale con la bronca y con la cara que sale porque no quería dejar de jugar la final. Que Paredes reacciona como reacciona post partido porque sí. Tenía bronca, había perdido la final. Se había comido un baile bárbaro el equipo“, agregó.

Argentina desató un escándalo al terminar el partido con España. Imagen: Getty

En Argentina la teoría de que el plantel fue amenazado y obligado a jugar para atrás crece, mientras otros como Walter Safarian intentan ver la verdad: fueron ampliamente superados futbolísticamente por España, quienes terminaron siendo muy justos campeones.

“Es una cosa demencial. Tienen que parar un poco con estas locuras. Tienen que parar un poco con estas situaciones que se generan a través de redes sociales, de algunos periodistas, de algunos comunicadores y algunos que juegan a ser periodistas“, cerró el reconocido periodista argentino.