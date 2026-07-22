Este extremo de 24 años dejará Inglaterra para fichar en Al Hilal, donde integrará un plantel lleno de estrellas que dirige el italiano Simone Inzaghi.

Este velocísimo atacante fue muy destacado en Países Bajos durante el Mundial 2026, donde jugó cuatro partidos. Anotó dos goles y regaló un par de asistencias, incluida una a Cody Gakpo en el duelo frente a Marruecos donde los africanos celebraron mediante los lanzamientos penales.

Tiene 25 años y pertenece al West Ham United, aunque pronto dejará definitivamente Inglaterra. Las referencias son para Crysencio Summerville, quien pronto firmará un contrato en el equipo más poderoso de Arabia Saudita. Así al menos lo informó el periodista Fabrizio Romano.

La eminencia mundial en el reporteo del mercado de fichajes dio detalles del arribo de Summerville a Al-Hilal, donde se sumará a varias estrellas que militan en el equipo que luce uniforme azul. “El acuerdo de palabra está cerrado y el jugador dio luz verde al traspaso”, aseguró Romano en sus redes oficiales.

Así celebró Crysencio Summerville su gol ante Suecia. (Lars Baron/Getty Images).

“Está autorizado a hacer el reconocimiento médico tras unas horas locas donde la AS Roma intentó ficharlo hasta el final”, agregó el citado comunicador sobre la arremetida del cuadro italiano, que finalmente se quedará con las ganas de fichar al oriundo de Rotterdam.

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West Ham llena sus bolsillos por el fichaje de atacante de Países Bajos en Al Hilal tras el Mundial 2026

Así las cosas, West Ham United recibirá una fortuna de Al-Hilal por uno de los jugadores que más brilló en Países Bajos durante el Mundial 2026: Crysencio Summerville, quien llegó a los Martilleros a cambio de casi 40 millones de dólares desde el Leeds United.

Eso sí, el elenco de Londres prácticamente duplicará esa inversión con esta venta. “West Ham recibirá 55 millones de libras esterlinas más 10 millones en bonus”, añadió Fabrizio Romano. Vale decir, el traspaso podría superar largamente los 80 millones de dólares.

Crysencio Summerville jugó 56 partidos en el West Ham: anotó ocho goles y regaló siete asistencias. (Warren Little/Getty Images).

Si se cumplen los objetivos estipulados en el contrato, Summerville podría costarle a Al-Hilal 87 millones de la divisa americana. Así las cosas, el jugador surgido del Feyenoord de su país se sumará a varias estrellas que tiene la escuadra adiestrada por el italiano Simone Inzaghi.

Como el experimentado atacante francés Karim Benzema, el portero marroquí Yassine Bounou, el defensor central senegalés Kalidou Koulibaly, el lateral izquierdo francés Théo Hernández, el mediocampista portugués Rúben Neves, el volante servio Sergej Milinkovic-Saviç, el extremo ruso-brasileño Malcom y el centrodelantero uruguayo Darwin Núñez.