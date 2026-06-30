El volante del Barcelona cuestionó abiertamente la idea táctica de Koeman, quien dio un paso al costado tras la dolorosa eliminación en la Copa del Mundo.

A pesar de que Marruecos le igualó el marcador casi al final del partido a Países Bajos, el elenco africano tuvo una chance inmejorable de ganarlo en el alargue de los 16avos de final en el Mundial 2026. Aunque el portero Bart Verbruggen hizo una tapada espectacular, probablemente la mejor del torneo.

Pero eso no bastó: los marroquíes se impusieron en la tanda de penales y le pusieron algo de justicia al resultado, pues fueron indudablemente mejores que la Oranje, que cambió de esquema y llenó la oncena de zagueros para frenar al rival.

Además de la defensa con tres hombres, Ronald Koeman alineó a Micky van de Ven para detener los descuelgues ofensivos de Achraf Hakimi. Esa decisión técnica dejó prácticamente solitario a Frenkie de Jong en la zona media. Algo que el volante del Barcelona de España admitió sin tapujos tras la dolorosa derrota.

Frenkie de Jong fue reemplazado en los 110 minutos, segundo tiempo del alargue, por Marten de Roon. (David Ramos/Getty Images).

“Jugamos un mal partido, Marruecos tuvo más posesión. Ese fue el plan del entrenador. Para mí significó que en el mediocampo teníamos un hombre menos, que había que trabajar duro”, aseguró el futbolista surgido de las inferiores del Ajax, el cuadro más grande del balompié neerlandés.

De Jong también fue consultado por la continuidad del entrenador, una gloria del fútbol en Países Bajos. “Quedar eliminado en esta fase del Mundial es algo que nadie quiere, pero eso no depende en absoluto de mí. Me siento vacío ahora, es difícil pensar”, manifestó el volante de 29 años. No dijo que Koeman se tiene que ir. Pero tampoco le mostró ni una pizca de respaldo.

ver también ¿Por qué se emocionó Cody Gakpo tras marcar un gol en Países Bajos ante Marruecos en el Mundial?

Koeman renuncia a Países Bajos tras quedar fuera vs Marruecos en el Mundial 2026

Inmediatamente después de consumada la eliminación de Países Bajos ante Marruecos en el Mundial 2026, Ronald Koeman no dijo abiertamente que dejaría su cargo como seleccionador. Pero dio a entender que era una posibilidad muy cierta.

“No he renunciado, pero voy a reflexionar sobre mi futuro”, dijo el exentrenador del Barcelona, donde tuvo una época brillante como jugador. Y con el correr de las horas, la decisión del estratego parece tomada: el medio The Touchline informó que Koeman dará un paso al costado.

Tweet placeholder

Algo que el mismo Koeman había adelantado que podía pasar. “La decepción por el partido todavía está muy fresca. Ordenaré mis ideas y quizá tenga una conclusión mañana por la mañana (hoy). Fue un sorteo difícil jugar contra Marruecos, pero el fútbol es así”, manifestó también el DT de la Oranje, otro equipo que se quedará sin estratego luego de la Copa del Mundo.

Países Bajos no encontró la vuelta del partido y pese a eso, se puso en ventaja con gol de Cody Gakpo. (Carl Recine/Getty Images)

Algo que le ocurrió a Túnez durante la competencia. También a Escocia, aunque sólo después de consumada la eliminación, Steve Clarke presentó su dimisión. El surcoreano Hong Myung-bo siguió el mismo camino y dimitió, al igual que el checo Miroslav Koubek. Una lista que seguramente se engrosará con el correr de los días. Otro que peligra es el alemán Julian Nagelsmann.