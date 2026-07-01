Lionel Mpasi, golero de 31 años, coincidió con el atacante chileno en Le Havre de Francia, donde es el... ¡portero suplente! Tuvo un nivel brillante en la Copa del Mundo, pero el capitán inglés encontró la forma de anotarle un doblete.

Inglaterra tuvo que sufrir demasiado para acceder a los octavos de final del Mundial 2026 y lo hizo gracias a su capitán, Harry Kane, quien encontró la manera de vulnerar a un arquero que ya había tenido una actuación brillante en la derrota frente a Colombia.

Los ingleses vencieron por 2-1 a la República Democrática del Congo con un doblete del atacante del Bayern Múnich, pero de todas maneras la figura del meta Lionel Mpasi-Nzau dejó una actuación para el recuerdo. Incluso al espectacular Kane le tapó un remate prácticamente a quemarropa.

Y sí, literalmente lo hizo con los testículos. Mpasi-Nzau también recibió las felicitaciones de Jude Bellingham, jugador del Real Madrid, quien no podía creer cómo hizo el portero suplente del Le Havre de Francia para ahogar el grito de un gol que parecía inexorable.

Una de las tapadas de Lionel Mpasi. (Michael Reaves/Getty Images).

Precisamente en aquel club francés, Mpasi coincidió con el atacante chileno Damián Pizarro. Aunque fue tan poca la participación del ariete que hoy tiene los días contados en Racing Club, sumado a que el golero congoleño es suplente, que no estuvieron juntos durante algún partido oficial.

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Lionel Mpasi, el arquero que obligó a Inglaterra y Kane a un esfuerzo sublime en el Mundial 2026

Aunque haya sido eliminado por Inglaterra gracias a un doblete espectacular de Harry Kane en el Mundial 2026, el portero de la República Democrática del Congo dejó su nombre grabado a fuego entre los más fanáticos del balompié en el planeta.

El primero de los goles de Kane al Congo. (Megan Briggs/Getty Images).

Además, lleva consigo una historia espectacular: fue defensor central y, para sorpresa de todos, no es fanático de ser arquero. De hecho, admitió abiertamente a Congo Mokili TV que “preferiría jugar en el campo de juego”. Bastante bien lo hace en la portería como para no ser su lugar favorito.

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Eso sí, en el fútbol francés dio muestras de su categoría como zaguero. Aunque en el área contraria, cuando era golero del Rodez en la Ligue 2. El meta, quien hoy tiene 31 años, coordinó perfectamente el salto con el testazo que sirvió para anotar una conquista propia de un atacante. Eso fue el 25 de octubre de 2024 y sirvió para poner el 3-3 definitivo ante el Lorient… ¡en el 90’+7!

Nació en Francia y no se sabe el himno nacional de RD Congo, pero dejó su nombre con letras brillantes por su nivel en el Mundial 2026. Aunque Harry Kane encontró la fórmula de vencerlo con un cabezazo bien dirigido, que de todas maneras Mpasi desvió.

Y un bombazo prácticamente al ángulo del arco. Así las cosas, Inglaterra se ganó el derecho a enfrentar a México, que avanzó a los octavos de final tras vencer a Ecuador. En tanto, Mpasi tomará unas vacaciones y aguardará una posible oferta, pues su contrato con Le Havre expira en junio de 2027.

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