El delantero inglés analizó lo que fue su tremendo rendimiento en el 2-1 de los británicos sobre RD Congo con los 16avos de final de la Copa del Mundo.

Harry Kane fue el gran héroe de la jornada para Inglaterra en este Mundial 2026. El atacante de 32 años apareció en el momento justo para anotar un doblete salvador para los tres leones, quienes tuvieron que luchar bastante para superar a RD Congo en los 16avos de final.

El jugador del Bayern Múnich no ocultó su felicidad tras un día de ensueño a nivel personal, donde llegó a cinco tantos en esta cita planetaria para pelearle gol a gol el cetro de máximo artillero a Lionel Messi y Kylian Mbappé, ambos con seis tantos.

En diálogo con la BBC el ex Tottenham aseguró que “para ser honesto, es increíble. Qué partido tan loco. Un equipo duro, organizado. Después de la primera pausa para hidratación, subimos el nivel y jugamos bien. Su portero hizo paradas increíbles en la primera mitad”.

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Kane se pone la capa de héroe para Inglaterra en el Mundial 2026

En ese sentido, Kane afirmó que “se trataba de machacar el suelo. Tenemos momentos de héroe, para mí fue hoy. Cuando llegas a la (fase) eliminatoria la presión es mayor, el riesgo es mayor. Desde el punto de vista ofensivo fue nuestro mejor partido del torneo hasta ahora. Hay que luchar para conseguir victorias y lo hicimos hoy”.

“Aún hay cosas que mejorar. Estas rondas se tratan de avanzar. Esta y la siguiente, la próxima, la de visitante en México, contra México, tenemos que conseguir victorias a base de esfuerzo (…) les dije a los chicos que disfrutaran (del partido completo); a veces, como jugador de Inglaterra, en los partidos que se espera que ganes, no los celebras como deberías”, añadió.

Harry Kane llegó a cinco goles en este Mundial 2026 tras su doblete a RD Congo. | Foto: Getty Images.

Para cerrar, el capitán inglés sostuvo que “somos iguales que cualquier otra nación, hemos pasado a la siguiente ronda, pero disfrútenlo: estamos en la Copa del Mundo. Estamos luchando por cada momento y cada pequeño margen. Quiero que los chicos lo disfruten, que disfruten del momento con los aficionados, y volvemos a la carga en cuatro día”.

El próximo partido de Inglaterra será ante México este domingo 5 de julio desde las 20:00 (hora de Chile) en el Estadio Azteca. Este compromiso será válido por los octavos de final del Mundial 2026.

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En síntesis