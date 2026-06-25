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Mundial 2026

Jugador inglés que le negó el saludo a Thomas Partey: “Tengo mis creencias y vivo según ellas”

Djed Spence le negó el saludo a Thomas Partney en el Mundial 2026. El ghanés está acusado de siete cargos de violación.

Por Javiera García L.

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Djed Spence no saludó a jugador acusado de violación
© Getty ImagesDjed Spence no saludó a jugador acusado de violación

Uno de los momentos más comentados en este Mundial 2026 ocurrió durante el partido entre Inglaterra y Ghana. Antes el pitazo inicial, el inglés Djed Spence se negó a saludar al ghanés Thomas Partey.

¿La razón? El futbolista africano enfrenta un proceso judicial donde se le imputan siete cargos de violación y uno de agresión sexual. No pudo jugar el debut de Ghana porque no pudo entrar a Canadá.

Aquello fue razón suficiente para que Djed Spence no quisiera darle la mano. “Tengo mis creencias y vivo según ellas. Mi fe guía mis decisiones y sé lo que mis escrituras me enseñan“, explicó el jugador.

“La gente es libre de interpretar lo que pasó como quiera, pero no voy a entrar en detalles. A los aficionados de Inglaterra, si mis acciones los decepcionaron o molestaron, pido disculpas. Esa nunca fue mi intención“, sumó.

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“Tengo que ser fiel a mis convicciones”: Habla el jugador que no saludó a Thomas Partey

Respeto a todo el mundo, pero también tengo que ser fiel a mis convicciones”, agregó Djed Spence.

En tanto, después del momento, Thomas Partey declaró que “sé que muchos de ustedes han visto el ruido. El silencio de un jugador que eligió no estrecharme la mano. Lo sentí. Pero también sentí el respeto de tantos otros”.

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