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Mundial

Minuto a minuto: Francia vs Noruega, para definir al líder del grupo I

El duelo entre Kylian Mbappé y Erling Haaland promete ser uno de los partidos más atractivos del Mundial

Por Felipe Pavez Farías

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Francia y Noruega definen al líder del grupo I
© getty imageFrancia y Noruega definen al líder del grupo I

Este viernes continúa la disputa de la última fecha de la fase de grupos del Mundial 2026. Está jornada tiene grandes atractivos como el partido entre la selección de Francia y Noruega, elencos que han marcado el paso en el torneo. 

Los galos con Kylian Mbappé como máximo estandarte han confirmado su cartel de candidatos al título. Por lo que buscan cerrar a lo grande está primera fase y cobrarse revancha de lo ocurrido en Qatar 2022.

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Por el otro lado, los vikingos han sido una de las gratas revelaciones. Con un Erling Braut Haaland que no perdona en el área, sueñan con dar el batacazo y terminar lo mas alto está fase para ya enfocarse en los 16avos. 

El duelo entre Francia y Noruega promete ser uno de los más atractivos del Mundial

El duelo entre Francia y Noruega promete ser uno de los más atractivos del Mundial

Pero el liderato del grupo I no da lo mismo. El ganador de la zona pasará al lado izquierdo del cuadro y se mide ante uno de los mejores terceros. De avanzar, en octavos de final se encontraría contra Alemania. El que termine segundo pasa al lado derecho del cuadro, y se enfrenta al segundo del grupo E, es decir Costa de Marfil. 

Minuto a minuto: Francia y Noruega definen al líder del grupo I

¡Formaciones de Senegal vs Irak!

En simultáneo al partido entre Francia y Noruega, se disputará el encuentro entre Senegal vs Irak. Duelo que además mira de reojo Uruguay ya que si los africanos ganan por más de dos goles ya se complica la opción de que la celeste pueda pasar como tercero. Es decir: solo le serviría ganar a España.

Senegal forma con Diaw, Diatta, Seck, Niakhate, Jakobs, Gana Gueye, Diarra, Camara, Mbaye, Sarr, Mane. Mientras que Irak lo hace con Basil, Putros, Sulaka, Hashem, Doski, Al-Ammari, Qasem, Iqbal, Bayesh, Jasim, Al-Hamadi.

¡El estadio comienza a llenarse!

El Gillette Stadium es un reconocido recinto de multiuso en Foxborough, Massachusetts y hoy será el encargado de recibir el duelo entre Francia y Noruega. Tiene capacidad para más de 68 mil fanáticos y se espera lleno total para esta tarde.

(Photo by Buda Mendes/Getty Images)

(Photo by Buda Mendes/Getty Images)

¡Formaciones confirmadas!

Noruega sorprende ya que para este duelo estelar cambia a diez de sus jugadores. El único que se mantiene de los titulares es Fredrik Aursnes. De esta forma la once es con Selvik; Aursnes, Östigard, Falchener, Björkan; Aasgaard, Berg, Thorsvtedt; Bobb, Strand Larsen y Schjelderup.

Por su parte Francia pone lo mejor que tiene y repite el cuarteto de ataque. Así las cosas, los elegidos por Deschamps son: Maignan; Koundé, Upamecano, Lacroix, T. Hernandez; Koné, Tchouaméni; Dembélé, M. Olise, Doué y Mbappé.

¡El viral de los vikingos!

En este 2026 uno de los momentos más comentados ha sido la celebración de Noruega. El remo de los vikingos se ha vuelto viral y hasta hinchas de otras selecciones se han sumado a este festejo.

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¡Noruega quiere dar el batacazo!

El cuadro comandado por Erling Haaland ha sido una de las gratas sorpresas en el Mundial. Primero goleó a Irak y luego respondió a las exigencias de Senegal y los superó con autoridad. Este viernes buscará el primer lugar en una campaña que ya es histórica.

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¡Francia llega de la mejor forma!

El elenco dirigido por Deschamps suma dos triunfos trabajados ante Senegal e Irak. Este último contó con la particularidad de que fue suspendido por varios minutos por el mal clima. Pese a ello, Kylian Mbappé se alzó como goleador.

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¿Qué conviene más?

El liderato del grupo I no da lo mismo. El ganador de la zona pasará al lado izquierdo del cuadro y se mide ante uno de los mejores terceros. De avanzar, en octavos de final se encontraría contra Alemania.

El que termine segundo pasa al lado derecho del cuadro, y se enfrenta al segundo del grupo E, es decir Costa de Marfil.

¡Comenzó la transmisión!

¡Hola queridos amigos de Redgol! Nos reencontramos para la definición del grupo I con dos duelos más que atractivos. Francia se mide ante Noruega por el liderato de la zona y Senegal e Irak buscan el milagro para luchar por uno de los cupos como mejor tercero.

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