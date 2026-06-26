Minuto a minuto: Francia vs Noruega, para definir al líder del grupo I

El duelo entre Kylian Mbappé y Erling Haaland promete ser uno de los partidos más atractivos del Mundial

Este viernes continúa la disputa de la última fecha de la fase de grupos del Mundial 2026. Está jornada tiene grandes atractivos como el partido entre la selección de Francia y Noruega, elencos que han marcado el paso en el torneo.

Los galos con Kylian Mbappé como máximo estandarte han confirmado su cartel de candidatos al título. Por lo que buscan cerrar a lo grande está primera fase y cobrarse revancha de lo ocurrido en Qatar 2022.

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Por el otro lado, los vikingos han sido una de las gratas revelaciones. Con un Erling Braut Haaland que no perdona en el área, sueñan con dar el batacazo y terminar lo mas alto está fase para ya enfocarse en los 16avos.

El duelo entre Francia y Noruega promete ser uno de los más atractivos del Mundial

Pero el liderato del grupo I no da lo mismo. El ganador de la zona pasará al lado izquierdo del cuadro y se mide ante uno de los mejores terceros. De avanzar, en octavos de final se encontraría contra Alemania. El que termine segundo pasa al lado derecho del cuadro, y se enfrenta al segundo del grupo E, es decir Costa de Marfil.

Minuto a minuto: Francia y Noruega definen al líder del grupo I