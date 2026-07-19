Kiki se transformó en el goleador histórico de los mundiales, superando por un gol a Messi. No obstante, a la Pulga le queda un partido.

Llegamos a la final del Mundial 2026. Largo recorrido que nos dejó partidos para la posteridad y dos equipos que pelean por tocar la cima del mundo, con estilos distintos.

Sin embargo, no es lo único que se juega en este último partido. Si se quiere, está la lucha grupal y la individual. En esta última, la más importante es la que se da palmo a palmo entre Kylian Mbappé y Lionel Messi.

El atacante galo anotó dos tantos ante Inglaterra y se convirtió en el máximo artillero histórico de los mundiales, superando a la Pulga. No obstante, al argentino le queda la final por jugar.

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Kylian Mbappé le da “suerte” a Messi

Tras anotar los dos tantos en el duelo por el bronce ante Inglaterra, Kylian Mbappé habló sobre su logro histórico. Pero, pese a lo conseguido, Kiki no se confió y aseguró que la marca no le durará mucho.

“Messi marca todo el tiempo y seguro lo hará en la final, también. Igual hubiera preferido no ser el goleador histórico y jugar la final“, señaló el atacante del Real Madrid, que le mandó tremenda mufa a Lionel Messi. ¿O no?

Lo cierto es que, por el momento, Kylian Mbappé aventaja por un tanto a Lionel Messi en la tabla de goleadores históricos de los mundiales. Para ser justo, eso sí, a Kiki le podrían quedar, por lo menos, dos Copa del Mundo más.

Mbappé anotó por dos en el duelo por el bronce | Getty Images

En resumen…

El delantero Kylian Mbappé anotó dos goles ante Inglaterra en el Mundial 2026.

anotó dos goles ante Inglaterra en el Mundial 2026. El atacante Kylian Mbappé superó temporalmente a Lionel Messi como máximo goleador histórico.

superó temporalmente a Lionel Messi como máximo goleador histórico. El futbolista Lionel Messi disputará la final del Mundial con la selección de Argentina.