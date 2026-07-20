El plantel de Argentina llega este lunes 20 de julio al país después de perder la final. Lionel Messi no se subió al avión.

El día después de la final del Mundial 2026, la selección de Argentina vuelve a su país para encontrarse con su gente. Eso sí, en una decisión polémica, no todos hicieron el viaje a Buenos Aires.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó temprano que Argentina llegaría a la capital este lunes 20 de julio en horas de la tarde, pero advirtió que algunos jugadores no se subirían al avión.

No dieron los nombres de quienes no viajarían, pero informaron que “algunos partirán directamente desde los Estados Unidos hacia distintos destinos para reincorporarse a sus clubes o iniciar su período de descanso“.

Lo que no se esperaba era que Lionel Messi y Rodrigo de Paul decidieran quedarse en Estados Unidos. La Nación confirmó que ambos referentes de la selección se fueron de inmediato de Nueva York a Miami.

Lionel Messi y Rodrigo de Paul no viajaron a Argentina con el resto del plantel | Getty Images

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Lionel Messi no viajó a Argentina, pero sus compañeros sí

Un grupo grande de jugadores sí viajó a Argentina. Se trata de Emiliano Martínez, Julián Álvarez, Enzo Fernández, Lisandro Martínez, Cristian Romero, Lautaro Martínez, Nahuel Molina, Alexis Mac Allister, Leandro Paredes, Nicolás Tagliafico, Gonzalo Montiel, Giovani Lo Celso, Exequiel Palacios, Giuliano Simeone y Nicolás Otamendi.

Con esto, se espera que el silencio de Lionel Messi, quien no habló tras la derrota contra España, se extienda. Por ahora, no se sabe si el futbolista volverá a jugar por la selección o si la final fue su último partido.