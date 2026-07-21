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Mundial 2026

Zlatan Ibrahimovic despedaza a Paredes por los combos que pegó: “Que agradezca que no estuviese yo ahí”

El ex delantero sueco comentó una de las grandes polémicas que dejó la final del Mundial 2026 entre España y Argentina.

Por Patricio Echagüe

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Zlatan destrozó a Paredes por mal perdedor.
© Getty Images.Zlatan destrozó a Paredes por mal perdedor.

La final del Mundial 2026 dejó una gran polémica luego de la pelea armó Argentina tras la derrota. Leandro Paredes fue el principal agresor, golpeando a dos jugadores de España una vez consumada la caída albiceleste.

El volante de Boca Juniors agredió fuertemente a Éric García y Gavi, una situación que no escaló mucho más allá porque los propios jugadores españoles optaron por no seguirle el juego.

Sin embargo, esto ha generado una ola de debates en torno a lo mal perdedores que terminaron siendo los argentinos. Uno que analizó esto fue Zlatan Ibrahimović, quien en su calidad de comentarista en Fox Sports cargó con todo contra Paredes y su fea actitud en Nueva York.

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El ex delantero sueco afirmó que “Leandro Paredes puede alegrarse de que no hubiera un jugador como yo en el campo. Si hubiera estado allí, le habría dado un cabezazo y me habrían expulsado. Es una falta de profesionalidad por su parte”.

“No sé qué hacen los jugadores españoles; simplemente miran cómo otro jugador golpea a un compañero”, añadió Zlatan.

Leandro Paredes fue protagonista de una insólita pelea tras perder la final del Mundial 2026. | Foto: Photosport.

Leandro Paredes fue protagonista de una insólita pelea tras perder la final del Mundial 2026. | Foto: Photosport.

Sobre lo que fue el resultado en el MetLife Stadium de Nueva York, el ex PSG afirmó que “ganó el fútbol. La forma en que España juega al fútbol, la manera en que jugaron en este torneo… cuando ves fútbol, esto es lo que quieres ver. Argentina no hizo ni un solo tiro a puerta”.

Cabe destacar que la FIFA no tomará ninguna medida disciplinaria contra Leandro Paredes tras los maleteros combos que pegó a Éric García y Gavi. Así las cosas, el volante quedaría libre de cualquier castigo, ya que tampoco fue expulsado por el árbitro Slavko Vincic.

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En síntesis

  • Leandro Paredes agredió a Éric García y Gavi tras perder la final del Mundial.
  • El comentarista Zlatan Ibrahimović criticó duramente la falta de profesionalismo del volante argentino.
  • La FIFA no tomará medidas disciplinarias ni castigará a Leandro Paredes por la pelea.
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