“Hay que estar dentro”: Fue campeón en Colo Colo y ahora defiende pelea de Argentina ante España

Pablo Mouche se puso la camiseta albiceleste y recalcó que la reacción de Leandro Paredes fue lo correcto tras perder el Mundial.

La selección de Argentina sufrió un nuevo tropezón y ahora cayó por 1-0 en la final del Mundial 2026. El gol de Ferran Torres permitió el triunfo de España y acabó la racha de la albiceleste.

Pero lo peor vino después con el papelón tras el pitazo final. La batalla campal que desató Argentina empañó la gran campaña realizada en la Copa del Mundo. Leandro Paredes golpeó a Gavi, Nahuel Molina le puso un cortito a Rodri y hasta Roberto Ayala le dio un manotazo en la cara a Dani Olmos.

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Por lo que mostraron una imagen más que repudiable a nivel internacional. Sin embargo, un ex Colo Colo sacó la voz para defender este tipo de actitudes.

“Hay que estar dentro de la cancha, para ver realmente lo qué pasa”, así comenzó la justificación de Pablo Mouche a la violenta reacción de Argentina tras perder la final del Mundial.

Paredes inició fuerte pelea tras la derrota de Argentina ante España en el Mundial (Photo by Al Bello/Getty Images)

“Si te dieron un baile y te boquean, cómo no vas a reaccionar”, agregó el delantero que ganó la Copa Chile con los albos en 2019.

Pablo Mouche aplaude violenta reacción de Argentina

Tras ello, Mouche en el programa “Gol Gana” de Olga, siguió explicando la reacción de sus seleccionados. Incluso apuntó a que todo comenzó por las provocaciones de España.

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“Uno no sabe si le dijeron algo a los jugadores y reaccionaron. Acá afuera estamos todos lindos, diciendo está mal. ¿Qué está mal?”, dejó abierta la interrogante.

Pero la guinda de la torta la dejó para el final al repasar el combo maletero de Ayala a Dani Olmos. “El cortito de Ayala fue buenísimo. Esta mal lo que digo pero fue correctivo”, sentenció tratando de olvidar el sabor amargo de la derrota.