Cuando parecía quedar en el pasado, la polémica entre Pablo Mouche y Daniel Morón sumó un nuevo capítulo. El exjugador de Colo Colo volvió a disparar contra el actual gerente deportivo del Cacique.

La disputa entre ambos comenzó en febrero, cuando Mouche acusó que Garra Blanca, “mandada por los dirigentes”, lo amenazó durante la campaña 2020. Morón le contestó sacándole en cara que no se quedó hasta el final de dicho torneo y que la gente solo apoyó.

Han pasado semanas de aquello, pero Mouche nuevamente se refirió al tema, ahora durante una visita a Chile. “(La polémica) la viví con tranquilidad, porque yo sé bien lo que pasó. Estuve ahí, él no“, dijo a Radio ADN.

“Me molesta o me genera mucha duda de cómo uno habla de un tema que no está palpado al 100%. Él obviamente estaba en la directiva, pero él en el día a día de Colo Colo no estaba, porque no lo vi nunca en los pasillos de Colo Colo“, insistió el exdelantero.

Pablo Mouche sigue sin perdonar a Daniel Morón | Photosport

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Pablo Mouche vuelve a disparar contra Daniel Morón en Colo Colo

“Seguramente, Morón estaba trabajando en el directorio, trabajando con Mosa, con quien sea, de forma privada, pero con nosotros en el día a día no. Nunca lo sentí, nunca lo vi predispuesto para estar“, dijo Pablo Mouche.

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“Es más, yo no sabía qué rol cumplía en ese momento. Por eso es que me generó la molestia de que él salga a hablar en una conferencia de prensa tan libremente”, agregó después el exjugador albo.

“Yo solamente aclaré lo que pasó. Él no estuvo presente, no supo bien, creo que habló porque lo mandaron. Pero antes de hablar, tienes que saber bien y estar palpado de los temas. Si no, no hables“, reprochó después.

“Lo tomé con total tranquilidad, no como algo personal, sino que lo tomé como que él estaba defendiendo su postura o la postura del directorio, y yo obviamente voy a defender la mía y de los jugadores que vivimos ese momento ahí, porque sé bien lo que pasó”, cerró.

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