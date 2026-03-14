Si bien está recuperándose de su lesión en la rodilla, a Carlos Palacios siguen sin soltarlo. Pablo Mouche, ex Colo Colo y Boca Juniors, se refirió a lo que ha sido el paso de la Joya por Argentina y no tuvo piedad.

El chileno no tuvo un buen primer año en los Xeneizes y esperaba repuntar en 2026. Sin embargo, un problema físico lo obligó a pasar por el quirófano y se mantiene en recuperación desde entonces, por lo que aprovechan para aconsejarlo para cuando le toque volver.

El otrora extremo del Cacique, que fuera parte del equipo que casi lo lleva al descenso, sacó la voz sobre la aventura de la Joya al otro lado de la cordillera. Ahí remarcó que hay algo que está pasando por alto si es que realmente quiere destacar.

Los dardos del ex Colo Colo Pablo Mouche contra Carlos Palacios y su paso por Boca Juniors

Pablo Mouche no tuvo dudas en cuestionar lo que ha sido la estadía de Carlos Palacios en Argentina. El ex Colo Colo y Boca Juniors habló con Los Tenores de Radio ADN y aseguró que “nunca se pudo adaptar al fútbol argentino“.

Pablo Mouche le hizo un llamado a Carlos Palacios para que pueda despegar en Boca Juniors. Foto: Getty Images

Según el ex delantero, esto ocurrió porque “le costó mucho, más que nada en el tema físico. Creo que ahí le tiene que dar una vuelta de rosca al tema de la intensidad, de jugar con más dinámica y más roce ahí en el mediocampo”.

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“Boca te exige mucho más que otros clubes. No nos olvidemos que Boca es Colo Colo y Boca es lo más grande de Argentina. Esa camiseta pesa como la de Colo Colo, así que se tiene que adaptar lo más rápido posible”, complementó.

Aunque tras ello, Pablo Mouche le hizo un llamado a poner el ojo en algo que le está faltando. “Creo que le costó mucho. Tuvo también algunas lesiones que le impidieron tener un poco de continuidad, pero me parece que le tiene que dar bastante importancia tema físico“.

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En esa misma línea, enfatizó en que Carlos Palacios debe mejorar mucho en su forma. “Para jugar en el mediocampo, en el fútbol argentino, necesitas ser dinámico, fuerte, intenso y encontrar el lugar“.

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“Para mí todavía no encontró el lugar dentro de la cancha en este Boca y también ha ayudado de que Boca no está pasando un buen momento. No es culpa de Palacios esto. Boca no tiene un buen funcionamiento, no es muy regular y va de la mano. Como consejo, es que le tiene que dar más importancia al tema físico“, sentenció.

Carlos Palacios se está recuperando para volver en las mejores condiciones a Boca Juniors. La Joya tendrá que trabajar mucho para poder ser opción en un Xeneize que ha ido encontrando figuras para sostener una base en 2026.

¿Cuáles son los números de Carlos Palacios en Boca Juniors?

En toda su estadía en Boca Juniors, Carlos Palacios ha logrado disputar un total de 36 partidos oficiales. En ellos ha aportado con 3 goles y 4 asistencias en los 2.724 minutos que acumula dentro del campo de juego.

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En resumen, Carlos Palacios y Boca Juniors…