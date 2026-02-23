Un complejo momento es el que vive Carlos Palacios con la camiseta de Boca Juniors, donde tuvo que ser operado por una compleja sinovitis que lo molesta en su rodilla derecha.

Esto quiere decir que presenta líquido en la zona, lo que es muy doloroso y no permite el volver al juego en el fútbol de Argentina, por lo mismo se tomó una radical decisión.

Boca, que no lo ha tenido en los partidos de la presente temporada, optó por perderlo unos meses más, pero con la opción de volver y retomar su mejor forma deportiva.

Por lo mismo, fue el mismo jugador chileno quien expresó sus primeras emociones tras para por el quirófano, con un gran llamado a la tranquilidad para todos sus seguidores.

Carlos Palacios estará meses fuera de Boca.

ver también Su peor momento: Carlos Palacios será operado y Boca Juniors lo pierde por un largo tiempo

Carlos Palacios fue operado en Boca

Carlos Palacios rompió el silencio en Boca Juniors, una vez que finalizó la operación en su rodilla derecha, de manera de cortar su problema de sinovitis que lo afecta.

Publicidad

Publicidad

“Gracias a Dios la operación salió todo bien”, comentó en una primera instancia Palacios en sus plataformas digitales, haciendo también un llamado a la tranquilidad.

“Esperando volver pronto para poder disfrutar de esto tan maravilloso”, explicó para que los hinchas de Boca le tengan paciencia en la recuperación en Buenos Aires.

Mira el posteo de Carlos Palacios:

Publicidad