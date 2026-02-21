Carlos Palacios quería que el 2026 fuera su consagración en Boca Juniors, pero el físico no le ha dado tregua y ahora tendrá que se operado. Esto lo mantendrá fuera de la cancha.

Luego de un 2025 con altas y bajas, donde logró ganarse la titularidad, pero el equipo no consiguió ningún objetivo, Palacios trabajó en la pretemporada buscando su mejor versión. Sin embargo, dolencias terminaron impidiéndole jugar.

La situación de Carlos Palacios

A medida que fue transcurriendo la pretemporada, incluso con la llegada de los partidos oficiales, la ausencia de Carlos Palacios en Boca Juniors se transformó en una constante. El formado en Unión Española no podía dejar atrás sus molestias, algo que comenzó a preocupar en La Bombonera.

Desde los Xeneizes tomaron una fuerte decisión, ya que según lo que informa TyC Sports, Palacios será operado debido a la sinovitis que sufre en la rodilla derecha. De esta manera, intentarán limpiar la zona afectada y que esto ayude al chileno a dejar atrás los problemas.

La intervención que promete poner fin a las molestias de Carlos Palacios, tiene un alto precio asociado en cuanto a tiempo. De cumplirse todo según los plazos estipulados, el campeón con Colo Colo estará fuera de las canchas por 45 días más.

De no mediar más inconvenientes, la Joya podría regresar al terreno de juego recién a mediados de abril, cuando el torneo argentino ya esté muy avanzado y esté comenzando la fase de grupos de la Copa Libertadores. Un periodo que lo hace perder terreno en el plantel xeneize.

Boca Juniors ha empezado de manera muy irregular su campaña en el fútbol argentino. En seis fechas, suman 2 triunfos, 2 empates y 2 derrotas. El técnico Claudio Úbeda es más cuestionado que nunca y perfectamente podría pasar que cuando Carlos Palacios pueda volver, el entrenador actual ya no esté al mando.