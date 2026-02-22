La realidad es muy fuerte, por más que dentro de Universidad de Chile lo quieran negar. Desde que el argentino Francisco Meneghini se convirtió en su entrenador, se olvidaron de ganar. Tres empates y una derrota en cuatro juegos por Liga de Primera.

Si a eso se suman las derrotas que sumó en amistosos, incluso a puertas cerradas, lo que vive el Romántico Viajero es una crisis deportiva, que lo tiene coqueteando con el descenso, más encima, se le viene el Superclásico con Colo Colo y el duelo clave para meterse en Copa Sudamericana.

Tras el encuentro, se pudo apreciar cómo un grupo de hinchas de la U exigían su salida, un sentimiento que va en aumento; sin embargo, Meneghini lejos de hacer una autocrítica, vive un mundo aparte, así se comprobó en su análisis del partido con TNT Sports.

Meneghini se niega a admitir crisis en U de Chile

“Nosotros fuimos superiores, en el primer tiempo los dominamos con Charles (Aránguiz) y Javi (Altamirano). En el segundo también arrancamos bien, quizás por sobre el final nos costó tener más la pelota. Ellos consiguen el empate en esa segunda acción del corner”, señaló el DT al periodista Marcelo Díaz.

En esa línea, Meneghini apuntó a un momento clave del cotejo, como fue la interrupción del mismo cortesía de los “hinchas” de la U. “Estábamos 2-1, estabamos bien. El parate nos costó para volver a tener el control. El rival no llegó mucho pero nos empató. Nos está costando mucho ganar“, añadió.

“Ya son cuatro partidos, hoy el equipo hizo cosas buenas y aún así no puede ganar. Hay frustración. Pero tenemos que seguir trabajando“, sostiene “Paqui” quien sobre el Superclásico con Colo Colo se limitó a decir que “nos toca este rival y nos vamos a preparar de la mejor manera para ganar”.

Los números de “Paqui” en 2026

Como entrenador de Universidad de Chile, Francisco Meneghini apenas registra un 25 por ciento de rendimiento, en base a tres empates y una derrota.

Así están los azules en la Tabla de Posiciones

