¿Llega al Superclásico? Lucas Assadi activa todas las alarmas en Universidad de Chile

Universidad de Chile enfrenta una importante baja de cara a lo que será la Liga de Primera y la Copa Sudamericana. Esto trata nada menos que de Lucas Assadi que tuvo que pedir el cambio y salió al término de la primera etapa.

El “10” comenzó de titular y se transformó en una de las piezas de mayor peligro del Romántico Viajero. Incluso tras el empate de Javier Altamirano, había elevado su nivel y hasta generaba más de un dolor de cabeza por el sector derecho de la zaga tomatera.

Sin embargo, todo se derrumbó tras el cruce que protagonizó con Joaquín Montecinos. El jugador azul sacó la peor parte y no volvió a ser el mismo en la cancha del Estadio Nacional. El “10” empezó a cojear y de inmediato encendió las alarmas en el cuerpo técnico de Francisco Meneghini.

El jugador fue atendido de inmediato para prevenir cualquier lesión. Por lo que siguió en cancha intentando retomar su nivel. Aunque esto no ayudó de mucho y finalmente fue reemplazado al complemento.

¿Qué pasa con Lucas Assadi?

La salida de Lucas Assadi se concretó al cierre del primer tiempo. El jugador se retiró cojeando y con evidente dolor en su tobillo izquierdo. Lo que preocupa especialmente de cara al Superclásico que se viene la próxima semana y la llave por Copa Sudamericana ante Palestino.

Cabe consignar que a finales del 2025, sufrió un desgarro fibrilar en el isquiotibial derecho. Lo que además tenía compromiso con el tendón conjunto semitendinoso bíceps femoral. Por lo que la temporada cerró antes de lo imaginado para el talentoso seleccionado nacional.

De momento, Paqui decidió por Maxi Guerrero como su reemplazante. Por lo que sería el encargado de suplirlo ante los trascendentales partidos que se avecinan tanto para la U como para el futuro del DT.