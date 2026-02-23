Un nuevo Superclásico del fútbol chileno se jugará este domingo, y será de equipos con realidades diferentes, porque Colo Colo y Universidad de Chile llegan con distinto ánimo al crucial partido por la Liga de Primera.

Los albos vienen con la moral en alto, tras sumar tres victorias consecutivas y la última de ellas fue por 1-0 ante el encumbrado O’Higgins en el estadio El Teniente de Rancagua.

En tanto, los azules no levantan en la temporada y todavía no ganan, porque suman tres empates y una derrota. Este domingo apenas igualaron 2-2 en el Nacional ante Deportes Limache.

Carlos de Luca le pide a Gato Lucero que no celebre si le anota a Colo Colo

Uno de los focos que tendrá el Superclásico será el regreso de Juan Martín Lucero al estadio Monumental, ahora con la camiseta del archirrival de Colo Colo, la U.

El Gato no ha podido marcar ningún gol desde su regreso a Chile y el ex delanteros de los albos Carlos Gustavo de Luca, en diálogo con RedGol, le pide que no celebre si es que logra anotar el domingo en Macul.

“Ya lleva cuatro partidos sin goles. Los goleadores son así, a veces se destapan en partidos importantes, esperemos que no pase, aunque puede pasar. Creo que la defensa de Colo Colo lo debería marcar bien y la zaga de Colo Colo viene levantando”, dijo el argentino.

Juan Martín Lucero sigue sin marcar en la U. Foto: Felipe Zanca/Photosport

“Yo creo que no debería festejar si le hace un gol a Colo Colo. Es profesional, pero no debería gritarlo, porque estuvo en Colo Colo y sería faltarle el respeto a los hinchas de Colo Colo”, cerró De Luca.

Juan Martín Lucero ya le marcó a Colo Colo en la Copa Libertadores 2025 y lo celebró con todo, cuando vestía la camiseta de Fortaleza. ¿Ahora romperá su mala racha en la U?

¿Cuándo y a qué hora es el Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile por la Liga de Primera?

El Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile se jugará este domingo 1 de marzo, a partir de las 18:00 horas en el estadio Monumental.

