Colo Colo y Universidad de Chile trabajan en semana de Superclásico. Albos y azules se volverán a enfrentar este domingo, por la quinta fecha de la Liga de Primera, en el estadio Monumental, con registro favorable al Chuncho en los últimos años, como no se daba hace mucho tiempo.

En el último Superclásico, la U derrotó a Colo Colo por 3-0 en el estadio Santa Laura y se coronó campeón de la Supercopa. Antes, por la Liga de Primera 2025, Colo Colo se impuso 1-0 en el Monumental y Universidad de Chile ganó 2-1 en el Estadio Nacional.

En 2024 hubo empate sin goles (0-0) con la U de local y triunfo azul ante el Cacique en el estadio Monumental (0-1 con el histórico gol de Israel Poblete, que cortó una larga racha azul en La Ruca).

Superclásico 199: la U sin triunfos, Colo Colo llega mejor

Para el Superclásico 199 la U de Francisco Meneghini llega en serias dudas y muy criticada, mientras el Colo Colo de Fernando Ortiz comienza, muy de apoco, a mostrar más cosas. Al menos los resultados están acompañando al Cacique.

Colo Colo y la U vuelven a enfrentarse en el Monumental: la estadística de los penales.

En paralelo, hay una estadística que llama la atención: pese a la larga racha de la U sin triunfos en el estadio Monumental, es precisamente a Universidad de Chile a quién le han cobrado más penales a favor en el estadio Monumental.

Tal como recoge el sitio partidista, Dale Albo, desde el 2000 en Superclásicos jugados entre Colo Colo y Universidad de Chile en el Monumental, al Cacique le han cobrado tres penales versus los siete favorables al Chuncho.

“Más de una década llevamos sin que Colo Colo reciba un penal a favor contra su archirrival en Pedrero. Desde ese empate en 2011, a la U le han pitado cinco penales en 4 partidos, de los cuales no pudo sacar provecho, y esto se debe a que perdió todos esos compromisos”, publican.

El registro de penales desde 2020 en Superclásicos en el Monumental

Clausura 2007 (2-2): dos penales a favor de Colo Colo; uno convertido y uno errado por Gonzalo Fierro.

Clausura 2011 (2-2): penal convertido por Esteban Paredes para Colo Colo.

Clausura 2008 (2-0 Colo Colo): penal errado por Marcelo Salas en la U, tapado por Cristián Muñoz.

Clausura 2011 (2-2): penal convertido por Charles Aránguiz en la U.

Clausura 2011 (2-2): Penal convertido por Esteban Paredes para Colo Colo.

Apertura 2013-14 (3-2 Colo Colo): penal convertido por Charles Aránguiz para la U.

Clausura 2015 (2-0 Colo Colo): penal errado por Patricio Rubio en la U, atajado por Justo Villar.

2019 (3-2 Colo Colo): penal convertido por Gonzalo Espinoza para la U.

2022 (4-1 Colo Colo): dos penales para la U, uno errado y otro convertido por Cristian Palacios, Bryan Cortés en el arco de Colo Colo.

