Universidad de Chile

Zaldivia niega ser “sapo” en polémica de U de Chile: deja de mentiroso a su amigo Ramón Fernández

Matías Zaldivia se metió en una polémica en la previa del Superclásico de la U contra Colo Colo y justo salió en conferencia de prensa: el defensa desmintió las palabras de Ramón Fernández.

Por Diego Jeria

Zaldivia deja de mentiroso a Fernández.
Universidad de Chile se prepara para el Superclásico 199, como visita contra Colo Colo. Los azules llegan bajo la crítica y el entrenador Francisco Meneghini con su continuidad seriamente en duda. En paralelo, Ramón Fernández armó la polémica.

El ex mediocampista argentino de Universidad de Chile, y que después arribó a Colo Colo declarándose albo, aseguró que conversó con el defensa de la U, Matías Zaldivia

Justo en la previa del Superclásico, Ramón Fernández contó que Zaldivia le reveló que la sensación en el plantel azul es que Meneghini desordenó el equipo.

Matías Zaldivia echó al agua a Paqui Meneghini en la U: “Nos perdió con los cambios…”

La respuesta de Zaldivia al desliz de Ramón Fernández

Yo hablé con el cabezón Zaldivia después y dijo: nos perdió todo con los cambios“, aseguró Fernández en un lapsus de micrófono abierto en TNT Sports. Sin embargo, Zaldivia justo habló este miércoles en conferencia de prensa y dejó de mentiroso a su amigo.

No escuché lo que dijo Ramón. Sí hablé con él, pero nunca me metería en las decisiones técnicas de un entrenador“, dijo Zaldivia en rueda de prensa desde el CDA.

Agregó que jamás cuestionaría una situación así de un DT “porque el que entra es un compañero mío, nunca diré algo así. Los partidos cambian, el trámite del partido era favorable, pero no creo que por los cambios nos empataran“.

El Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile, por la quinta fecha de la Liga de Primera, se jugará este domingo 1 de marzo, desde las 18:00 horas.

