Universidad de Chile se prepara para el Superclásico ante Colo Colo con dudas y angustia. La U visita al archirrival por la quinta fecha de la Liga de Primera sin triunfos hasta ahora en el 2026, y una caída puede significar la salida del criticado entrenador Francisco Meneghini.

En el programa De Buena Fuente de DLT Sports, el periodista Coke Hevia endosó cierta culpa a la directiva de la U y de paso al arquero Gabriel Castellón por el mal momento.

Es que los azules sumaron cinco refuerzos en este inicio de año, pero había un sexto que Azul Azul finalmente descartó incorporar: un arquero. Cristopher Toselli, quien tenía pensado retirarse, terminó renovando por otro año.

El arquero que la U no trajo: palo de Coke Hevia

“Pasó todo el año pasado, pero sólo que la U estaba mejor: Gabriel Castellón siempre te deja una. Siempre te deja una, eran tres puntos para universidad de Chile contra Deportes Limache… y no hay competencia en el puesto“, dijo Hevia recordando la complicidad del meta en 2-2 del Tomate.

Coke Hevia: la U se farreó el 2026 por no apurar a Castellón.

Agregó que “iban a traer a otro arquero, no pudieron por toda la cagada de Sartor y entonces negociaron la renovación de Toselli. En este caso, los problemas de la concesionaria le tocan a Paqui Meneghini, que no está exento de responsabilidades”.

Por último, Coke Hevia sentencia que “un equipo grande no tiene tiempo y la U necesita ser campeón con urgencia. Tenías a Colo Colo arrancando muy mal y ahora está bien. Tenías a la UC preocupada porque iba a jugar Copa Libertadores”.

Cabe recordar que la U fichó como refuerzos a Eduardo Vargas, Lucas Romero, Octavio Rivero, Juan Martín Lucero y Marcelo Morales. Partieron Ignacio Tapia, Sebastián Rodríguez, Matías Sepúlveda, Lucas Di Yorio, Nicolás Guerra, Rodrigo Contreras y Leandro Fernández, entre otros.

