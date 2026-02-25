Universidad de Chile vive una semana de mucha presión en la previa del Superclásico, donde el domingo debe visitar a Colo Colo en el estadio Monumental.

Los dirigidos por el técnico Francisco Meneghini llegan muy cuestionados al choque más importante del país, teniendo en cuenta que en cuatro fechas de la Liga de Primera 2026 no han conseguido triunfos.

Pero hay un tema que comenzó a rondar en el Centro Deportivo Azul y fue considerado como una tocada de oreja, luego de la designación de Cristián Garay como el árbitro para el fin de semana.

Esto, porque fue el mismo hombre de negro que estuvo en el último Superclásico en el Monumental y que terminó con polémica, incluso siendo corregido en sus cobros por la Comisión de Árbitros meses después al confirmar que tuvo que expulsar a Javier Correa.

La U tiene en la mira a Cristian Garay. Foto: Pepe Alvujar/Photosport

La U mira la designación de Cristián Garay para el Superclásico

Por lo mismo, en Universidad de Chile la situación es muy extraña, más después de una jugada que realizó el presidente Michael Clark y el gerente deportivo Manuel Mayo.

Esto, porque la semana pasada fueron a conversar con la Comisión de Árbitros que lidera Roberto Tobar, para pedir explicaciones por jugadas que han afectado esta temporada, con cobros en expulsiones o el gol ante Palestino.

Pero días después, la ANFP vuelve a programar para el Superclásico a un árbitro que tuvo problemas con la U en la última edición en el mismo estadio Monumental, lo que genera ruido.

Con esto, saben que Garay quedará condicionado en muchos de sus cobros, pero también alertan de un mensaje desde Quilín a la U con este tipo de decisiones que también molestaron a los hinchas.

