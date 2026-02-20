“Para aclarar…”: La U explica los motivos de reunión con la comisión de árbitros

Universidad de Chile enfrenta un complejo inicio de temporada en la Liga de Primera. Hasta el momento en las primeras tres jornadas el elenco de Francisco Meneghini no ha podido sumar triunfos. Para peor, se ha visto afectada por más de un cobro y que ha sido determinante en los resultados.

Ante Audax Italiano sufrió dos expulsiones -entre ellas Juan Martín Lucero que alcanzó a estar 20 minutos en cancha– y frente a Palestino se anuló el gol del triunfo a Charles Aránguiz por una mano de Matías Zaldivia. Estas fueron unas de las tantas gotas que rebalsaron el vaso. Por lo mismo se solicitó una reunión con la comisión de árbitros que lidera Roberto Tobar.

Según indicó La Tercera, el presidente de Universidad de Chile, Michael Clark, y el gerente deportivo, Manuel Mayo, llegaron hasta la ANFP con el objetivo de recibir explicaciones por lo ocurrido con los arbitrajes sobre la U ya que fueron determinantes en los resultados que acumulan los azules.

La U aún no gana en la Liga de Primera

Cita que de inmediato generó repercusión ya que se da en la antesala del duelo a Limache y el Superclásico. “La visita de Michael Clark y Manuel Mayo me parece que son prácticas que no corresponden a nuestro medio. Son prácticas que vienen de hace 60 años y son inadecuadas. Más en nuestros tiempos. Para este tipo de reuniones tiene que estar el oficial de cumplimiento y dejar todo registrado”, apuntó Danilo Díaz en Los Tenores de Radio ADN.

Francisco Meneghini cuestionó los arbitrajes sobre la U. En tanto Azul Azul ya se reunió con Roberto Tobar para aclarar los polémicos cobros.

La U explica reunión ante comisión de árbitros

Ante la publicación de la reunión de Universidad de Chile con la comisión de Árbitros que lidera Roberto Tobar, se decidió desde el CDA aclarar lo registrado este viernes para evitar dobles lecturas.

“El presidente de Universidad de Chile, Michael Clark, y el gerente deportivo, Manuel Mayo, estuvieron este mediodía en la ANFP. Ambos participaron de una reunión, que fue solicitada por el Club hace una semana a través de los conductos regulares, con el presidente de la Comisión de Árbitros, Roberto Tobar”, informaron desde el Romántico Viajero.

En el comunicado se recalca que “en la cita también estuvo presente el abogado del Área de Cumplimiento de la ANFP, Esthefan Guerrero, tal como lo que indican las buenas prácticas corporativas”. Por lo que estuvo bajo toda la reglamentación que permite la ANFP. Así las cosas ahora el único enfoque está centrado en volver a ganar este domingo en el Nacional.

