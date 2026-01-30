Universidad de Chile se enfrasca en una nueva crisis institucional por la administración de Azul Azul. Es que el Senado Universitario de la casa de estudio de la Universidad de Chile puso el grito en el cielo…

Si hasta ahora las autoridades de la casa de estudios han actuado con timidez, el Senado Universitario manifestó su seria preocupación por la utilización del nombre, esto en medio de las duras sanciones de la Comisión para el Mercado Financiero a Michael Clark y Sartor, además de otras varias sospechas por el accionar de la concesionaria.

Mediante un comunicado, el Senado Universitario sostiene que la casa de estudios debe evaluar seriamente la opción de quitarle el nombre y los emblemas a la Universidad de Chile, el club de fútbol.

Senado Universitario deja en duda continuidad de U de Chile

“El Senado Universitario de la Universidad de Chile manifiesta su preocupación por el perjuicio al nombre y a los emblemas institucionales derivadas de las sanciones impuestas por la Comisión para el Mercado Fiananciero, y de las múltiples acciones legales entabladas contra Sartor AGF y el señor Michael Clark Varela, controlador, Presidente y alto ejecutivo de Azul Azul SA, sociedad concesionaria del club deportivo que utiliza el nombre de nuestra casa de estudios“, parte el documento.

Agrega que “esta grave situación vulnera principios esenciales de la Universidad de Chile como la probidad, la transparencia y la integridad ética y, al involucrar a Azul Azul, afecta directamente la imagen de la universidad, por encontrarse su nombre y símbolos asociados a la concesionaria y perjudica al club deportivo, a sus jugadores e hinchas”.

“Por lo anterior, el Senado Universitario considera que la permanencia del señor Clark Varela en el gobierno corporativo de Azul Azul es incompatible con los valores y principios de la Universidad de Chile, por cuanto sus conductas infringen los estándares de integridad pública que fundamentan la institución”, complementaron.

“A su vez, el Senado Universitario convoca a todos los órganos superiores de nuestra institución a revisar en conjunto y con urgencia las condiciones bajo las cuales se ha concedido el uso del nombre y de los emblemas de la Universidad de Chile, y evaluar su continuidad“, sentencia el documento.