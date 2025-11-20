Universidad de Chile vive un terremoto en el plano dirigencial, debido a una sanción impuesta a Michael Clark. Esto hizo que sonara el tono de alerta en la Casa de Estudios.

La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) sancionó al presidente de Azul Azul y a otros ex directores de la concesionaria por irregularidades financieras. Por este motivo, Clark podría salir del club, aunque él insiste en su inocencia.

Director de Azul Azul y los emblemas

Todo el lío que involucra a Azul Azul llegó a los oídos de Rosa Devés, rectora de la Casa de Estudios de la Universidad de Chile. Como son ellos los dueños del nombre y símbolos del club, esta crisis puede afectar directamente a los acuerdos que hay entre ambas partes e incluso, quitarle los elementos representativos al equipo.

“Pueden hacerlo, pueden solicitar un arbitraje si no se cumplen ciertos temas y los temas valóricos es uno de los puntos más importantes en ese contrato”, explicó Juan Pablo Pavez, director de Azul Azul, a Radio ADN.

Si bien Pavez espera que no se llegue al extremo de perder los símbolos y el nombre, sí advierte que desde la Casa de Estudios no están para nada contentos. “Eso tiene que verlo la universidad y tomar una decisión al respecto. Yo, por lo que he visto y escuchado, se ven extremadamente preocupados por toda la situación que estamos pasando“, indicó.

Por ahora Michael Clark no dejará la presidencia de Azul Azul, pese a que desde la misma concesionaria han surgido algunas presiones para que deje su cargo. Por ahora, el mandamás se aferra a su sitial en el CDA.

“Michael Clark fue súper claro en decir que él va a hacer todo lo que esté a su alcance para comprobar que la CMF se equivocó. Veremos, pero aquí la universidad no nos puede llegar y quitar los símbolos ni nada. La U tiene que seguir, se debe a una hinchada enorme, a mucha gente, y esto no puede parar”, comentó Juan Pablo Pavez.

“Son otras las instancias para solucionar este problema, que va a ser el tiempo básicamente, porque acá se está litigando. Aparte de la CMF hay un montón de querellas, entonces hay que esperar no más, tener paciencia y ver qué pasa“, cerró el director de Azul Azul.

