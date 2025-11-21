Pronósticos Universidad Católica vs Palestino: duelo caliente por mantenerse en zona de copas

RedGol te ofrece los mejores pronósticos deportivos para apostar en Universidad Católica vs Palestino en la fecha 28 de la liga chilena 2025.

Universidad Católica y Palestino se enfrentarán este sábado 22 de noviembre en el Claro Arena, con la intención de afianzarse en la pelea por los cupos a competiciones internacionales del próximo año.

Los Cruzados llegan en mejor momento: marchan segundos y quieren asegurar cuanto antes su clasificación a la Copa Libertadores, para lo cual necesitan sumar de a tres en casa. El cuadro tano, por su parte, aparece quinto con 45 puntos y, si bien terminará la fecha en zona de Copa Sudamericana, no tiene margen para relajarse cuando el torneo entra en su recta final.

Antes del pitazo inicial, programado para las 20:30 horas, nuestro experto te otorga los mejores pronósticos para que tengas en cuenta antes de apostar.

Pronósticos para apostar en Universidad Católica vs Palestino

Resultado final: Universidad Católica 2.20 Rango de goles: 2-3 2.00 Anotará en cualquier momento: Fernando Zampedri 2.30

La UC quiere extender su buena racha

Universidad Católica ganó ocho de sus últimos nueve partidos en el Campeonato Nacional.

Palestino, por su parte, registra cuatro caídas en sus seis encuentros previos. Triunfó solo en una de sus anteriores ocho salidas de casa, entre liga y copa.

Resultado final: Universidad Católica – 2.20 en bet365

Duelo con patrón fijo: Católica y Palestino suelen moverse entre dos y tres tantos

En cinco de los últimos siete partidos de los Cruzados como locales se anotaron entre dos y tres goles. Además, en cinco de los anteriores siete encuentros de los Árabes también se registraron dos o tres tantos.

Rango de goles: 2-3 – 2.00 en bet365

Fernando Zampedri sigue imparable en la lucha por el goleador

Fernando Zampedri anotó el gol de la victoria de los Cruzados ante Deportes La Serena en la jornada 27 de la Liga de Primera, permitiendo que su equipo volviera al triunfo y se consolidara en el segundo puesto del certamen.

El máximo artillero en la historia de La Franja lidera la tabla de goleadores con 15 conquistas, en busca de su sexto título consecutivo como el jugador con más goles de la liga chilena.

Anotará en cualquier momento: Fernando Zampedri – 2.30 en bet365

Cuotas en Universidad Católica vs Palestino

Universidad Católica vs Palestino: últimos partidos