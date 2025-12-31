Universidad de Chile presentó a Francisco Meneghini como su entrenador y fue claro en su mensaje: deben contratar delanteros, pues partieron Lucas Di Yorio, Rodrigo Conteras y Nicolás Guerra.

Lo de Eduardo Vargas está avanzado y debería fichar por los azules. Y a pesar de que asomó el interés por Juan Martín Lucero, ahora apareció otro nombre que Paqui conoce bien: el de Maximiliano Romero, delantero de O’Higgins.

Así lo dio a conocer el periodista Coke Hevia en Pauta de Juego, entendiendo que el ariete fue dirigido en los últimos meses por Meneghini y tuvo un buen rendimiento en el cuadro rancagüino.

“Maxi Romero empezó a tomar fuerza. Me parece que es buen nombre Romero”, manifestó el comunicador sobre el nuevo nombre que interesa en el cuadro laico.

Maximiliano Romero puede arribar a U de Chile

Maxi Romero es jugador exportable

Para Nicolás Peric, sería una contratación muy interesanta. “Es barato y puedes proyectarlo bien como jugador, es hasta vendible. Te sirve un montón“, señaló por el delantero de 26 años.

“Si le da, puede dar el salto. Por ejemplo si lo sacan en junio, ganaste plata”, manifestó entendiendo que pertenece al corral del empresario Cristian Bragarnik.

Seguramente la próxima semana U de Chile deberá tener el plantel conformado, entendiendo que comenzará la pretemporada y debe alistarse para los amistosos internacional ante Racing y Universitario de Lima.