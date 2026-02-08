A pesar de que Paqui Meneghini eligió sacar de la oncena de U de Chile al paraguayo Lucas Romero y quitarle al compañero de la primera fecha a Charles Aránguiz, el equipo no tuvo los resultados esperados. Aunque sí logró abrir la cuenta gracias a un gol con mucha fortuna de Eduardo Vargas.

De todas maneras, Huachipato tuvo la capacidad de remontar el partido y vencer por 2-1 al Romántico Viajero en el estadio CAP, que albergó este encuentro a puertas cerradas. Luego del encuentro, el Príncipe Aránguiz sacó la voz para darle un importante respaldo al DT de los azules.

“Creo que el primer tiempo tuvimos alguna mejora. Después en el segundo nos costó más los primeros minutos. El partido se desordenó un poco y por pequeños detalles que no nos deberían pasar terminamos perdiendo el partido”, aseguró el mediocampista, quien tuvo de escudero a Israel Poblete en esa zona.

Charles Aránguiz en acción ante el Huachi en el estadio CAP. (Marco Vazquez/Photosport).

Y prosiguió con esta defensa para el cuerpo técnico que lidera Meneghini, quien en la primera fecha había cosechado un empate sin goles frente al Audax Italiano en condición de local. “Es un proceso nuevo, necesitamos un poco de tiempo para adaptarnos a él”, dijo el puentealtino.

“Pero el partido pasa netamente por nosotros los jugadores: no tener un poco de actitud, no poner atención a los detalles pasa por los jugadores. No por el técnico”, lanzó Aránguiz. Una fianza mayúscula para el DT por parte del ex jugador del Bayer Leverkusen y el Inter de Porto Alegre.

Charles Aránguiz protege a Paqui tras su dubitativo inicio en la U de Chile

Para Charles Aránguiz, la U de Chile precisa un poco más de rodaje bajo la tutela de Paqui Meneghini para poder mostrar en el campo de juego lo que el DT pretende. “Todos los partidos tratamos de hacer las cosas bien para ganar”, dijo el experimentado volante.

“Vamos a corregir estos días para tratar de mejorar aún más contra Palestino”, lanzó el Príncipe, quien ya mira de reojo el duelo por la tercera fecha liguera contra los árabes, que también han tenido un comienzo de muchas dudas bajo la tutela de Cristian La Nona Muñoz.

Charles Aránguiz sabe que son varios los jugadores que deben subir su nivel. (Marco Vazquez/Photosport).

Además de todo eso, Aránguiz también abordó el hecho de jugar a puertas cerradas. “Es lamentable jugar así, sin público. Es un espectáculo que no debería pasar, ojalá en un plazo corto se puedan solucionar estos temas”, sentenció el Príncipe, quien no halla la hora de dar vuelta la página con una victoria convincente.

Universidad de Chile ha perdido cinco puntos al cabo de dos fechas en la Liga de Primera 2026, mientras que el Huachi sumó sus primeras tres unidades.

