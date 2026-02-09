Universidad de Chile dio rápidamente vuelta la página de la derrota por 2-1 ante Huachipato, por la segunda fecha de la Liga de Primera 2026, que la tiene llena de críticas.

Por lo mismo, el técnico Francisco Meneghini tendrá pocos días para poder rearmar su plantel, teniendo en cuenta de que el viernes debe visitar a Palestino en el estadio La Cisterna.

En ese sentido, se esperan variantes con el regreso de Juan Martín Lucero, donde aseguran que el ex Colo Colo ya se ve como titular para enfrentar al cuadro árabe.

Así también lo contó el periodista Marcelo Díaz, en el programa “Pelota Parada” de TNT Sports, donde reveló detalles de la situación del Gato Lucero que puede hacer dupla con Eduardo Vargas.

Juan Martín Lucero cumplió su fecha de castigo en U de Chile.

¿Lucero con Vargas en el ataque de la U?

El reportero de la U asegura que si bien comenzó esta jornada de entrenamientos en el Centro Deportivo Azul, todos los caminos conducen a que el argentino vuelva como estelar contra Palestino.

“Para el día viernes, hoy recién fue el regenerativo, yo creo que miércoles prueba equipo, pero me parece que Juan Martín Lucero será titular y no descartaría que vaya con Vargas en el ataque”, explicó en su despacho.

En ese sentido, deja en claro que la variante será con Vargas, aunque pueden hacer una dupla de ataque, dejando fuera a Octavio Rivero por sus problemas en la rodilla.

“Ambos en el ataque o un Vargas un poco más abierto y Juan Martín Lucero de 9, es lo que veremos durante la semana para este partido ante Palestino”, detalló desde el CDA.

