Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Universidad de Chile

La nueva dupla delantera de U de Chile con el regreso de Juan Martín Lucero

Con la idea de sumar su primera victoria en el torneo, Paqui se alista a mover el once titular para el viernes en La Cisterna.

Por Cristián Fajardo C.

Sigue a Redgol en Google!
Eduardo Vargas luchará por mantenerse ante el regreso de Lucero.
© DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORTEduardo Vargas luchará por mantenerse ante el regreso de Lucero.

Universidad de Chile dio rápidamente vuelta la página de la derrota por 2-1 ante Huachipato, por la segunda fecha de la Liga de Primera 2026, que la tiene llena de críticas.

Por lo mismo, el técnico Francisco Meneghini tendrá pocos días para poder rearmar su plantel, teniendo en cuenta de que el viernes debe visitar a Palestino en el estadio La Cisterna.

En ese sentido, se esperan variantes con el regreso de Juan Martín Lucero, donde aseguran que el ex Colo Colo ya se ve como titular para enfrentar al cuadro árabe.

Así también lo contó el periodista Marcelo Díaz, en el programa “Pelota Parada” de TNT Sports, donde reveló detalles de la situación del Gato Lucero que puede hacer dupla con Eduardo Vargas.

Juan Martín Lucero cumplió su fecha de castigo en U de Chile. Foto: Felipe Zanca/Photosport

Juan Martín Lucero cumplió su fecha de castigo en U de Chile. Foto: Felipe Zanca/Photosport

Tito Awad mató a Eduardo Vargas en su regreso a U de Chile: “El gol lo salva”

ver también

Tito Awad mató a Eduardo Vargas en su regreso a U de Chile: “El gol lo salva”

¿Lucero con Vargas en el ataque de la U?

El reportero de la U asegura que si bien comenzó esta jornada de entrenamientos en el Centro Deportivo Azul, todos los caminos conducen a que el argentino vuelva como estelar contra Palestino.

Publicidad

“Para el día viernes, hoy recién fue el regenerativo, yo creo que miércoles prueba equipo, pero me parece que Juan Martín Lucero será titular y no descartaría que vaya con Vargas en el ataque”, explicó en su despacho.

En ese sentido, deja en claro que la variante será con Vargas, aunque pueden hacer una dupla de ataque, dejando fuera a Octavio Rivero por sus problemas en la rodilla.

“Ambos en el ataque o un Vargas un poco más abierto y Juan Martín Lucero de 9, es lo que veremos durante la semana para este partido ante Palestino”, detalló desde el CDA.

Publicidad

Revisa los detalles:

Lee también
Problemas en la U de Meneghini: refuerzo es duda contra Palestino
U de Chile

Problemas en la U de Meneghini: refuerzo es duda contra Palestino

“No tiene…”: Histórico de Colo Colo explica el error táctico que sufre la U de Meneghini
U de Chile

“No tiene…”: Histórico de Colo Colo explica el error táctico que sufre la U de Meneghini

El primer quiebre de Paqui con los jugadores de la U
U de Chile

El primer quiebre de Paqui con los jugadores de la U

Llueve sobre mojado para la UC: Dani González será baja por un mes
Universidad Católica

Llueve sobre mojado para la UC: Dani González será baja por un mes

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo